Grande orgoglio per il Cutrofiano Volley: Federica Baratella convocata nuovamente in Nazionale

La società Cutrofiano Volley si tinge ancora di Azzurro e mantiene più alto che mai il vessillo tricolore. Il merito è di Federica Baratella, libero 17enne della formazione salentina che milita nel campionato di Serie B2 di volley femminile. La giocatrice, infatti, è stata convocata per uno stage al Centro Pavesi di Milano, ennesimo riconoscimento al lavoro svolto dal club pugliese, sempre in prima linea nel promuovere talenti con un ottimo futuro davanti. Tra l’altro, per Federica non è neanche una novità, ma ormai una piacevole realtà consolidata quella di partecipare ai raduni delle nazionali giovanili.

È quindi non solo un premio personale, ma anche al grande lavoro svolto in Salento. Baratella è al secondo anno di permanenza a Cutrofiano, la migliore testimonianza di come il progetto funzioni e consegni risultati tangibili. Prima dell’approdo in Puglia si era fatta le ossa con il Progetto Volley Orago e ora sta vivendo un momento a dir poco magico. La conferma per la stagione 2023-2024 con la maglia di Cutrofiano non era scontata viste le numerose proposte ricevute. Federica ha dimostrato di essere giocatrice davvero affidabile e dal brillantissimo futuro e restare nel Salento per continuare il percorso di crescita iniziato circa un anno fa.

Nella stagione sportiva 2021-2022 è arriva la convocazione nella Nazionale Under 16 dove ha ricoperto il ruolo di libero durante il torneo WEVZA U16 a Chiavenna, concluso con la vittoria l’Italia e il premio individuale di miglior interprete nel suo ruolo. Sempre con l’Under 16 ha partecipato al campionato europeo in Slovacchia conquistando la medaglia d’argento. Si aggiunge anche la convocazione nella nazionale Under 17 per la partecipazione al torneo WEVZA di categoria in Belgio dove ha ottenuto la medaglia d’oro finale. Infine, con l’Under 17 ha partecipato al campionato europeo in Repubblica Ceca vincendo anche in questo caso la medaglia d’oro.