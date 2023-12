Il Salento premia le sue eccellenze nella "16ª Festa della Pallavolo”

Si è tenuta a Lecce la "16ª Festa della Pallavolo Salentina", consueto appuntamento di fine anno organizzato dal CT FIPAV Lecce per celebrare le eccellenze del proprio territorio. Tra i quasi 300 partecipanti, alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi, del Segretario Generale FIPAV Stefano Bellotti, del Presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri, si è colta l'occasione per trascorrere una serata di convivialità e di sport, premiando chi nella passata stagione si è messo in evidenza raggiungendo importanti traguardi.

Nella splendida sala dell'Hotel Leone di Messapia di Lecce, la serata condotta da Max Sisto e Fabrizio D'Alessandro, è stata un momento per abbracciare la propria gente, come sottolineato, in apertura, dal Presidente del CT FIPAV Lecce Pierandrea Piccinni: "Questa tradizionale festa della pallavolo è ormai un appuntamento fisso che ci piace vivere insieme alla nostra gente. Abbiamo premiato le eccellenze sportive in un'atmosfera particolare riuscendo ad abbracciare anche tanti amici. E' stata una serata speciale, abbiamo avuto l'onore di avere ospiti istituzionali e non che hanno partecipato in attivamente alla serata, è stata una serata ricca di contenuti, abbiamo dialogato con l'Università e con gli enti locali, partner fondamentali nel corso della stagione, che ringrazio, e siamo riusciti ad incontrare i dirigenti con i quali abbiamo fatto un punto della situazione. Stiamo lavorando per portare in Salento un grande evento, siamo fiduciosi. È stato un anno particolare, a fine stagione è momento di bilanci, ci proiettiamo al futuro con serenità e gioia, auguro alle società di trovare tempo per se stessi e per gli atleti, tempo investito per sport e umanità, buon Natale e felice anno nuovo a tutti”.

In apertura il saluto delle istituzioni locali, territoriali e regionali, dal Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, all'Assessore Regionale Alessandro Delli Noci e alla Presidente del Consiglio Regionale Loredana Capone, l'Assessore allo Sport del Comune di Lecce Paolo Foresio e il Vice Presidente della Provincia di Lecce Antonio Leo. Dopo la premiazione delle società per il raggiungimento di importanti risultati nella passata stagione, il premio Fair Play all'US Volley Aradeo, il premio per i 50 e i 25 anni di storia consegnati rispettivamente a Volley Specchia e Magic Volley Galatina, fino ai premi speciali, a Fefè De Giorgi e Vincenzo Fanizza per il loro percorso in azzurro, a Camillo Placì, il premio alla carriera, al Presidente Manfredi come dirigente d'eccellenza e i premi più attesi, quelli consegnati ai migliori atleti salentini e miglior tecnico "Trofeo Fernando Panico", consegnati a Raffaele Colaci, Valeria Caracuta e Fabrizio Licchelli, per aver conseguito importanti risultati in azzurro il primo, con Melendugno la seconda e con Casarano il terzo.