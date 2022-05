Covid, in Puglia altre 12 vittime e 3.908 contagi. Nuovo calo dei ricoveri

LECCE - Sono 3.908 i nuovi casi di contagio al Sars Cov2 in Puglia riportati nel bollettino regionale sulla base dall'analisi dei 22.779 test, tra antigenici e molecolari. Un dato che conferma la stabilità e il contenimento della diffusione dell’infezione, ma si registrano purtroppo altre 12 vittime. Il dato complessivo dei decessi dall’inizio della pandemia raggiunge ora quota 8.331.

I nuovi contagi odierni in provincia di Lecce sono stati 671 mentre i restanti casi positivi sono suddivisi tra i 1.404 della provincia di Bari, i 246 della provincia di Barletta, Andria e Trani, i 406 della provincia di Brindisi, i 442 della provincia di Foggia e i 695 della provincia di Taranto. Sono residenti fuori regione altri 36 casi di positività, mentre per altri otto la provincia di riferimento è ancora in fase di definizione.

Il decorso dell’infezione viene anche oggi confermato dal numero delle guarigioni accertate che sono state 5.275 e il dato complessivo relativo alle persone attualmente positive scende a 97.105.

La situazione nei reparti ospedalieri resta sotto controllo con 521 pazienti ricoverati in area non critica (ieri erano 545) e 25 ancora, stabili, in terapia intensiva. Dall’avvio della pandemia i contagiati totali nel territorio regionale sono stati, sino ad ora, 1.083.293, di cui 214.592 quelli registrati in provincia di Lecce.