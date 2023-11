Parco della Cave: i cittadini invadono il polmone verde di sette ettari

LECCE – Prima l’apertura di Masseria Tagliatelle, oggi quella del Parco delle Cave: nel giro di un mese e mezzo, alle spalle della stazione ferroviaria un centro di aggregazione animato da varie associazioni e un polmone verde di sette ettari sono stati messi a disposizione del quartiere e di tutta la cittadinanza.

Prende forma, quindi, un disegno urbanistico che risale indietro nel tempo di una dozzina di anni e che l’attuale amministrazione, non senza ulteriori complicazioni, ha portato a compimento, in attesa del completamento del progetto del ribaltamento della stazione che prevede l’apertura di un secondo ingresso in direzione di viale Grassi in grado di decongestionare viale Oronzo Quarta dai mezzi più pesanti e dai flussi provenienti da fuori città.

A tagliare il nastro che ha sancito il ritorno dei leccesi nel luogo dove per secoli sono state estratte le pietre su cui è stata edificata mezza città sono stati i bambini, anche a voler significare l’inizio di una nuova storia: non più luogo di duro lavoro (e sfruttamento) ma di incontri, corse, giochi. Il parco, dove ci sono 700 alberi e 8 chilometri di percorsi, sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20.30 e adesso la sfida, che riguarda tutti, è tenerlo in buone condizioni.

All’amministrazione spetta garantire la cura del verde, la pulizia dei servizi, il funzionamento degli impianti, ma ai fruitori dell’area tocca l’onere di rispettare uno spazio che è di tutti: i cani, per esempio, vanno tenuti al guinzaglio (e le deiezioni raccolte, perché sui prati ci giocano i bambini), le cicche di sigarette e i rifiuti gettati nei cestini (ce ne sono tanti disseminati nel parco). Sono piccole e doverose attenzioni che fanno la differenza perché se un luogo è ben tenuto da chi lo vive, è anche più facile garantire la manutenzione ordinaria.

Il sindaco, Carlo Salvemini, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver restituito valore e dignità a questa storia, che fino a poco tempo fa era in gran parte ricoperta di rifiuti e oggi invece è un luogo di bellezza, memoria e gioia. Sarà il nostro impegno prendercene cura insieme ai cittadini leccesi, che sono i primi custodi della propria città che amano e rispettano. Per cui, il mio invito ai tanti che frequenteranno questo nuovo spazio pubblico, dalla città e da tutta la provincia, oggi è venite e prendetevene cura”.

Il primo cittadino ha quindi ricordato coloro che, nelle varie fasi, si sono spesi per arrivare oggi, finalmente, all’apertura di un’area verde a servizio dell’intera città: “Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, dai progettisti, con Alvaro Siza e dal suo gruppo di progettazione, dal cui disegno è nata questa meraviglia, agli assessori Delli Noci e Nuzzaci, ai dirigenti e ai funzionari comunali che con il loro prezioso lavoro sono riusciti a raggiungere questo obiettivo. Da queste cave viene la pietra con la quale sono stati costruiti tanti edifici della città antica, qui per secoli il lavoro degli operai ha modellato i fronti di cava sui quali oggi crescono i fiori”.

Dopo il passaggio di Delli Noci in Regione, è stato Marco Nuzzaci a essere indicato alla guida dei Lavori Pubblici: “Questa giornata di festa è stata preceduta da un lavoro durato anni, che ci ha consentito di superare le tante difficoltà incontrate – ha ricordato l’esponente della giunta - e se lo abbiamo fatto è soprattutto grazie al lavoro dei dirigenti Claudia Branca e Giovanni Puce,i funzionari, il responsabile unico del procedimento, Silvio Cillo e ditte che ci hanno affiancato in questi anni. A loro va il nostro ringraziamento, il parco è un gioiello di storia e natura, un luogo del quale tutti siamo chiamati a prenderci cura che diventerà caro a tanti leccesi, in particolare ai bambini”.

“Oggi è una bella giornata per Lecce – ha detto la presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone –. Queste cave, che hanno sempre rappresentato una ferita per la città, sono state trasformate in un luogo di bellezza, un posto per ritrovarsi, per stare a contatto con la natura e per ospitare arte. Da oggi c'è un nuovo parco urbano che si aggiunge alle ricchezze di Lecce, e che la rende sempre più attrattiva in tutta la Puglia. Il Comune e la Regione hanno sempre creduto in questo progetto che oggi diventa patrimonio di tutti”.