Vaccini aggiornati alla variante Omicron: modalità di somministrazione

LECCE – Asl Lecce ha ricevuto le forniture dei vaccini Pfizer e Moderna a m-RNA aggiornati alla variante Omicron. Di conseguenza sono state comunicate le modalità di accesso per ricevere la somministrazione, sia che si tratti di terza dose (primo richiamo), sia che si tratti di quarta dose (secondo richiamo).

I nuovi vaccini sono raccomandati in via prioritaria ai cittadini di almeno 12 anni che hanno completato un ciclo di vaccinazione, con raccomandazione prioritaria per gli over 60 che non hanno ancora fatto la seconda dose di richiamo, inclusi ospiti e operatori delle strutture per anziani e le donne in gravidanza e per chi ha un’età uguale o superiore ai 12 anni e non ha ancora ricevuto la prima dose di richiamo. Devono essere trascorsi almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione.

Modalità di accesso

Per gli over 60 che devono fare la quarta dose la prenotazione è obbligatoria, attraverso tre canali - sportelli Cup, sito lapugliativaccina.regione.puglia.it e numero verde 800713931 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20) – per tutti i punti vaccinali tranne quello di Copertino per cui è necessario una telefonata diretta (0832 936513 Dal lunedì al venerdì ore 11-13).

Per quanto riguarda prima, seconda e terza dose l’accesso è libero nei centri di Lecce e Gagliano del Capo mentre per tutti gli altri è necessaria la prenotazione telefonica, così come per chi ha bisogno di somministrazione in ambiente protetto presso il Dea del “Vito Fazzi”. In questo caso il numero da chiamare è lo 0832 335418 - lunedì, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30.

"I vaccini rimangono l’arma più efficace per contrastare questo virus, pertanto è prioritario creare le condizioni per proteggere il maggior numero possibile di persone, a cominciare dai soggetti più vulnerabili e dalle popolazioni target per la dose booster. E’ attiva infatti una rete territoriale capillare di punti vaccinali e di professionisti in grado di dirimere dubbi e ritrosie e di vaccinare tutti coloro che desiderano farlo”, ha dichiarato il Direttore Sanitario di Asl Lecce, Roberto Carlà.

Orari e contatti dei punti vaccinali

Lecce - Museo S. Castromediano, viale Gallipoli Dal lunedì al venerdì ore 8.30 -13.30 e 15.00 -18.30

Copertino, Centro vaccinazione Sisp, Via Vittorio Emanuele III 0832 936513 Dal lunedì al venerdì ore 11-13

Martano, Centro vaccinazione Sisp, Via Fratelli Cervi 0836 577657 lunedì, mercoledì e venerdì ore 10.30 -13 Martedì ore 8.30-13 Giovedì ore 8.30-13 e 15-17

Nardò, Centro vaccinazione Sisp, Piazza Croce Rossa 0833 568364-8 Dal lunedì al venerdì ore 11-13

Galatina, Centro vaccinazione Sisp, Via P. Siciliani, n. 8 0836 529065/69 martedì e venerdì ore 11.30-13 Mercoledì ore 15-17

Maglie, Centro vaccinazione Sisp, Via Sante Cezza n. 14 0836 425225 lunedì e mercoledì ore 15.30-17.30

Gallipoli, Ospedale (piano terra), Strada Provinciale per Alezio 0833 264861-2 Dal lunedì al venerdì ore 11-13 Martedì e giovedì ore 14-17

Gagliano del Capo, sede Pta via San Vincenzo (ex Ospedale) Dal lunedì al venerdì ore 8.30-13 e 15-17.30

Casarano, Centro vaccinazione Sisp, Via Spagna n. 55 0833 508538-25 martedì 15.30-18.30 mercoledì e venerdì 11.30-13

Poggiardo, Centro vaccinazione Sisp, Via F. Pispico 0836 908526-55 lunedì e venerdì ore 9-13, martedì e giovedì ore 15.30-17.30