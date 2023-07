Gambero Rosso premia i migliori street food 2024: tra questi 5 locali di Lecce

LECCE - Un fenomeno dilagante quello del cibo da strada (o street food), tanto che per la decima edizione, quella 2024, il Gambero Rosso ha proposto la consueta guida con l'intento di illustrare quali sono le migliori realtà gastronomiche italiane in questo ambito.

Ventitrè pagine - inoltre - sono dedicate all'approfondimento dei mercati storici, alle food court, e ai mercati gastronomici di nuova generazione. Un'ampia appendice è anche riservata ai food truck con più di 70 referenze.

Per ogni regione è stato indicato un campione, e in Puglia il massimo riconoscimento è stato attribuito alla Salumeria Bianco di Putignano (Ba).

Lecce nella speciale selezione, è rappresentata da ben cinque realtà:

- Alvino: l'antico bar è stato selezionato per il suo tipico rustico leccese, realizzato con pasta sfoglia ripiena di pomodoro, mozzarella, besciamella e pepe. "Il locale si affaccia su piazza Sant’Oronzo ed è anche un po’ un’istituzione cittadina - si legge su Gambero Rosso - L’ingresso, con le sue vetrine, resta pressoché identico a quello che era nell’800".

- L’Angolino di Via Matteotti, in Via G. Matteotti: "La puccia leccese - soffice e vuota all’interno - è nata negli anni ‘70 ed è già tradizione consolidata in città. Le sue caratteristiche la rendono uno scrigno per gli ingredienti - prosegue Gambero Rosso - che qui all’Angolino sono territoriali, stagionali, ben selezionati". Molto buone, poi, le varianti proposte tra le quali si consiglia di provare i “pezzetti di cavallo” (spezzatino tipico locale, leggermente piccante).

- Mezzo Quinto Cibo di Strada degli Ammirati: in pieno centro storico, a pochi metri dal Duomo e di fronte al Must, museo storico cittadino. Il posto propone pietanze tipiche della tradizione culinaria salentina. Anche qui, pezzetti di cavallo (al piatto o nel panino), polpette al sugo e parmigiana.

- Il Pizzicotto di via Taranto: propone una pizza che si distingue per la croccantezza della base, con interno leggero e scioglievole. Luogo noto anche per i condimenti, dai più tradizionali ai più creativi.

- Si.Se Schipa sempre in Via Taranto: qui il rustico leccese è sfornato con continuità così come le pucce (pane tipico con olive, attenzione noccioli compresi, come da tradizione) e i pizzi (arricchiti con cipolle e pomodoro, anche in versione piccante). La ricca offerta gastronomica comprende anche la pitta di patate (che a Lecce si chiama “focaccia”), i fritti, i primi e i secondi in linea con la tradizione.