Crocevia per lo Ionio, Franco Arminio e le note poetiche di “Sacro Minore”

NARDO’ - Mercoledì 28 giugno, alle 20, il sagrato della Cattedrale di Nardò, in Piazza Pio XI, ospiterà la presentazione di “Sacro minore” di Franco Arminio, appuntamento della rassegna Crocevia per lo Ionio, giunta alla terza edizione. L'evento è in collaborazione con Ape e progetto Libri di Puglia, Presìdi del Libro, e l’assessorato alla cultura del comune di Nardò, retto dall’assessore Giulia Puglia.

Franco Arminio negli ultimi anni ha messo a punto un modo assai originale di portare in giro la poesia. Il suo non è propriamente un reading, anche se legge versi dai suoi libri e in particolare da quello appena uscito, “Sacro minore”.

Non è uno spettacolo teatrale, non è un dialogo coi lettori, ma un po’ tutte queste cose intrecciate assieme. La sua si potrebbe definire una cerimonia lieta e pensosa: c'è spazio per il nostro lato dolente, come se ogni incontro fosse una sorta di federazione delle nostre ferite, e c'è spazio per la voglia di lietezza e di comunità che non possiamo più permetterci di trascurare.