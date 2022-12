Lecce, dal 26 dicembre al 6 gennaio torna “Le Mani e l’Ascolto”

LECCE - La rassegna “Le Mani e l’Ascolto - Incontri con il pianoforte tra parole musica”, giunge alla sua ventiduesima edizione. L’appuntamento a cura dell'Associazione Culturale Fondo Verri - Presidio del Libro di Lecce è stato sin dalla sua prima edizione sempre presente nel cartellone che l’Amministrazione Comunale di Lecce stila e promuove per le festività.

Gli incontri, come consueto, fondono parole e suoni ospitando autori, poeti e musicisti “intorno al pianoforte”, tradizionalmente ospitato sul palchetto del Fondo Verri, in via Santa Maria del Paradiso 8. Il programma dell’edizione 2022-23, in collaborazione con il Comune di Lecce:

26 Dicembre ore 19.00/ 20.00 Accendere la Sirena (Ceramic Readings) di e con Walter Spennato, reading tratto dal manoscritto Nella casa delle nuvole rovesciate. Concerto D’ACCORDO di e con Bruno Galeone fisarmonica, Daria Falco voce

Accendere la sirena Il reading è tratto da un manoscritto di Walter Spennato dal titolo Nella casa delle nuvole rovesciate. Nel manoscritto viene racconta, attraverso singoli episodi suddivisi in capitoli, la vita di alcuni ospiti di una Casa per la Vita situata in un piccolo comune della provincia Salentina, a pochi chilometri da Gallipoli. La casa per la Vita è una struttura socio-sanitaria, a carattere residenziale, che accoglie pazienti psichiatrici stabilizzati, usciti dal circuito psichiatrico riabilitativo.

Il manoscritto è scritto in prima persona. L’io narrante è quello dell’autore che nella Casa per la Vita ci lavora dal giorno della sua apertura, avvenuta il 28 giugno 2016, in qualità di Sociologo con funzioni di Coordinatore. L’interesse dell’autore è quello di far emergere dalle situazioni raccontate il lato umano, “sacro” – per dirla con Simone Weil – dei protagonisti: persone che se da un lato vivono con grande difficoltà le loro esistenze; dall’altro hanno sogni, desideri, sentimenti, pulsioni simili a qualunque altra persona cosiddetta “sana”.

D’ACCORDO A dare voce, battito e cuore Bruno Galeone e Daria Falco, interpreteranno brani e melodie di ogni tempo, spaziando dal Messico, arrivano in Portogallo, proseguono in Andalusia e poi Romania, fino all’ Albania, toccando la Francia, rientrano nel Sud Italia, per ripartire ancora e sempre in musica , verso il meraviglioso viaggio della vita.

27 Dicembre, ore 20, Tutti Solo - Shadi Fathi. In occasione del solstizio d'inverno si tiene una delle feste più popolari in Iran, la notte più lunga dell'anno in cui gli iraniani restano svegli fino all'alba per accompagnare la rinascita del Sole. YALDÂ, una tradizione familiare ancestrale irrigata di poesia. Perché in Iran il linguaggio poetico occupa un posto centrale nella vita: nel cuore delle arti, nella meditazione filosofica o nelle idee più profonde, la poesia ha sempre incantato il pubblico. Nel suo solo Shadi Fathi offre una bellissima fuga in un universo in cui la poesia d'amore risponde alla tradizione musicale persiana. Un viaggio culturale unico nella terra delle Mille e una notte, un viaggio nutrito da una miriade di improvvisazioni e pezzi unici del repertorio classico persiano.

28 Dicembre ore 19.00/20.00 Le stagioni del viaggio (Ed. Besa) di Maria Pia Romano. Dialoga con l autrice Gabriele De Blasi. Concerto Piano Eclettico di e con Toni Tarantino

29 Dicembre ore 19.00/20.00. Libro Vacanze di un corsaro di Alberto Rescio (Ed. Besa). Dialoga con l'autore il professore Luigi Grasso. Concerto Marco Rollo TRIO. Alberto Rescio è docente scolastico e ha scritto "Vacanze di un corsaro", romanzo storico corposo e ironico edito da Besa Muci. Rescio è autore di poesie e racconti. Nel 2012 ha pubblicato il racconto fantasy La prova di Tiarath. Il suo racconto storico dal titolo Giugno al paese, 1909, è stato selezionato tra i finalisti del concorso “Puglia quante storie”. Nel 2008 ha vinto il contest televisivo “MTV Ultrasounds” con il testo Gordita, che è diventato una canzone e un video musicale.

30 Dicembre Ore 19.00/20.00 "Usme del paradiso" di Andrea Cramarossa. Ed. Fondo Verri – Collana Spagine. Letture a cura di Federico Gobbi. Concerto VIOLINORCHESTRA di Francesco Del Prete.

2 Gennaio ore 19.00 DECLARO (le opere di Antonio Verri) Ed. Kurumuny, Giovanni Chiriatti con Simone Giorgino Raffaele Gorgoni, Eugenio Imbriani e Maurizio Nocera. Concerto-Recital Fate solo quel che v ‘incanta di e con Vincenzo Grasso, Bruno Galeone, Daria Falco, Emanuele Coluccia, Davide Chiarelli, Simone Franco, Piero Rapanà.

3 Gennaio ore 19.00/20 A pelo d’acqua di Livio Romano. Ed. Les Flâneurs. Dialoga con l’autore Annalisa Presicce. BINARIO 03 di e con Marco Poeta e Roberto Chiga, narrazioni Piero Rapanà

4 Gennaio Ore 20.00 Concerto tratto da “Pane Lavoro e Sangue” (ed. Musicaos) con Stella Grande, Elio Corianò, Vito Aluisi.

5 Gennaio Ore 19.00/20 Quando saremo grandi di Antonella Caputo. Ed. Les Flâneurs. Dialoga con l’autrice Serena Gatto. Concerto di Dario Congedo, Roberto Chiga, Emmanuel Ferrari, Giovanni Chirico.

6 Gennaio ore 19.00/20 Leggende Italiane di Antonio Errico (Edizioni Capone). Dialoga con l’autore Salvatore Cosentino. LONTANO di Massimo Donno con Emanuele Coluccia

