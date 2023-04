“Un gol per la vita”: lo sport per sensibilizzare alla donazione del sangue

PORTO CESAREO - Per sensibilizzare alla donazione del sangue, la Fidas do Porto Cesareo, d’intesa con MediterraneaMente Aps, organizza “Un gol per la vita”, torneo di calcio a 5 dedicato alle vittime sulla strada, nel mare e per ogni forma di violenza.

L’evento, che si terrà da lunedì 12 a domenica 18 giugno 2023, rientra nella programmazione della settima edizione del festival Virtu’ e conoscenza e gode del patrocinio del Comune di Porto Cesareo, consigliera nazionale di Parità – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Confindustria Puglia, Università degli Studi di Bari, Università del Salento, Unimed – Unione delle Università del Mediterraneo.

L’inaugurazione si terrà con una messa celebrata, in orario serale, domenica 11 giugno, in maniera congiunta dai sacerdoti di Porto Cesareo e Torre Lapillo-Boncore. In tale occasione, ad entrambe le parrocchie sarà donato un defibrillatore e sarà data la possibilità ad alcuni cittadini di frequentare un corso di formazione per l’utilizzo di tale strumento salvavita. La partecipazione al torneo è gratuita e sono previsti premi per le squadre vincitrici. Per iscrizioni e informazioni: 320.7071712 - 348.5140090 - 320.0148564

Cosimo Damiano Arnesano, presidente Fidas Porto Cesareo e MediterraneaMente APS riferisce: “Chi dona sangue e pratica la corsa, la bicicletta, il nuoto, il calcio ed altri sport dinamici, non solo monitora la propria condizione fisica ma, soprattutto, offre la parte migliore di sé per una speranza di vita. Invito i cittadini di Porto Cesareo, soprattutto i più giovani, e i turisti che ogni anno vengono a trascorrere le vacanze in questo angolo di paradiso, a donare e a farsi promotori della donazione. Ogni volta che si dona sangue si fa un goal per la vita”.

Il progetto grafico è curato dalla classe 4APCP, corso Promozione Pubblicitaria dell’Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Bachelet” di Copertino.