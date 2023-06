“ViaggiArte in Puglia” esposizione diffusa da Poggiardo a Lecce

POGGIARDO/LECCE - Dal 1 al 16 luglio, per ViaggiArte, sarà protagonista il Salento, con una esposizione diffusa tra il Liceo Artistico “Nino Della Notte”, il Palazzo della Cultura del Comune di Poggiardo e il Museo Castromediano di Lecce.

L’inaugurazione di ViaggiArte in Puglia 2023, sabato 1 luglio, alle ore 18.30, nella sede del Liceo Artistico “Nino Della Notte” di Poggiardo. La mostra itinerante è composta da una selezione dei migliori lavori già esposti al Palazzo WEGIL di Roma (dal 3 al 18 novembre 2022) per la IV Biennale dei Licei Artistici Italiani, che ha visto partecipare 174 Licei Artistici italiani e 11 Scuole d'arte europee e internazionali, con ben 140 opere in mostra.

La Biennale dei licei artistici italiani è un incubatore di creatività e di innovazione nato per aiutare i giovani artisti a capire la società e la cultura contemporanee e per valorizzare le eccellenze dei Licei Artistici. La manifestazione è promossa dalla rete nazionale dei licei artistici (ReNaLiArt), dall’associazione Abiliart - Amici della Biennale dei Licei Artistici - e finanziata dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione.

Il progetto ViaggiArte segue le esposizioni di ogni Biennale, con l'obiettivo di far conoscere le opere e la creatività delle scuole a indirizzo artistico, in Italia e all'estero, e di mettere in viaggio l'arte verso strutture museali e luoghi di cultura per favorire l'incontro e il confronto tra gli studenti e valorizzare i talenti.