Surbo guarda al suo futuro: approvato l’atto di indirizzo per elaborare il Pug

SURBO - La Giunta comunale di Surbo ha approvato l’atto di indirizzo con cui si dà avvio alla fase di elaborazione del Piano urbanistico generale. Il Pug è molto atteso, perché di fatto è il più importante strumento di pianificazione a livello comunale. Tramite esso, vengono disegnate le direttrici dello sviluppo del territorio, le matrici di cambiamento e di trasformazione urbana della città e la nuova visione, proiettata nel futuro, della comunità. Insomma, si punta a una svolta decisa, anche perché a Surbo l’attuale strumento in dotazione è particolarmente obsoleto, visto che costituito principalmente da una Piano di fabbricazione risalente al 1972.

La delibera di Giunta licenziata costituisce il primo atto nella fase di redazione e approvazione del Pug, così come previsto dal Drag (Documento regionale di assetto generale), contenente gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani urbanistici generali stabiliti dalla Regione Puglia. Il secondo atto sarà l’approvazione del Dpp, il Documento programmatico preliminare. Il terzo passo, infine, l’approvazione da parte del Consiglio comunale.

“Sono molto soddisfatto del lavoro sin qui condotto dall’assessorato all’urbanistica e dagli uffici che hanno portato a termine, con grande impegno, questa prima fase del processo che sfocerà, da qui ai prossimi mesi, nell'adozione del documento programmatico preliminare”, commenta il sindaco, Ronny Trio. “Ci avviamo così ad una fase di ancor più intenso lavoro, nel rispetto degli impegni programmatici assunti in campagna elettorale, finalizzato a progettare la Surbo di domani, ridefinendo l’assetto del territorio e le direttrici di sviluppo lungo le quali instradare le azioni di crescita della nostra città”.

Al primo cittadino fa eco l’assessore all’Urbanistica, Pierluigi Bianco, che spiega: “L’approvazione del Pug costituisce, per l’amministrazione comunale e per l’assessorato che mi onoro di guidare, un obiettivo strategico e di mandato e un impegno assunto in campagna elettorale con la comunità surbina che abbiamo intenzione di onorare, con tutte le nostre energie e le nostre forze”.

“Questo primo atto – aggiunge – non nasce certamente dal nulla, ma è il frutto di un intenso lavoro sinergico di confronto, approfondimento e studio, tra la parte tecnica e la parte politica, condotto in questi primi mesi dall’inizio del nostro mandato. Il settore urbanistica e pianificazione del territorio, coordinato dall’architetto Maria Carmela De Lorenzo, ha svolto un lavoro preziosissimo consentendoci oggi di dare slancio e impulso all’azione amministrativa e alla programmazione urbanistica futura”.

“Non solo – prosegue l’assessore –, ma quest’atto è stato preceduto da una delibera ricognitiva della strumentazione urbanistica del comune di Surbo che ha dato sistematicità ed organicità all’intero impianto. Di questo lavoro intenso ringrazio tutto l’ufficio, fatto di collaboratori straordinari e instancabili, a riprova delle straordinarie professionalità di cui è ricco il nostro ente. Ora, è arrivato il momento di procedere con decisione, ma con oculatezza, affinché si concretizzi la visione di riconciliazione, ricucitura e riammagliamento del tessuto urbano della nostra città, avendo ben saldi i principi ispiratori della nostra visione politico-amministrativa e che dovranno tradursi nella nuova idea della città e del suo sviluppo attraverso un dialogo costante con la cittadinanza: centralità dell’ambiente e del paesaggio, legalità e cittadinanza attiva, qualità della vita e sviluppo economico, rigenerazione e resilienza urbana”.