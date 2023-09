Paese salentino si candida al titolo di "Comune europeo dello sport 2025"

CASTRIGNANO DEL CAPO - Quello salentino è uno dei cinque candidati italiani per l'acquisizione del titolo di "Comune europeo dello sport 2025". Il riconoscimento si pone l'obiettivo di premiare i municipi più vicini alla materia sportiva sotto il coordinamento di Aces Italia, la delegazione italiana di Aces Eurpe (federazione delle capitali e delle città europee dello sport).

Oltre a Castrignano del Capo concorre anche un'altra pugliese, Vieste in provincia di Foggia. E poi ancora Caorle (Venezia), Varallo (Vercelli) e Santa Marinella (Roma). Da regolamento può partecipare solo un paese per provincia e la candidatura, chiusa il 31 marzo, è lagata al pagamento di una tassa del costo di mille euro.

Domani, 30 settembre, si terrà una conferenza per dicutere sulla partecipazione di Castrignano alla selezione, in svolgimento presso la sala conferenze dell'Hotel Terminal sul lungomare "Cristoforo Colombo" di Santa Maria di Leuca.

Dopo la visita della commissione presso i luoghi candidati, il 15 ottobre verrà comunicato il nome del Comune vincitore. In caso di esito positivo, il municipio dovrà partecipare alla cerimonia di consegna delle ciotole di benemerenza per lo sport europeo presso il salone d'onore del Coni, che si terrà a Roma durante la prima settimana di novembre 2023. Inoltre, i vincitori potranno partecipare al gran galà di Aces Europe per la consegna della bandiera ufficiale che si terrà presso il parlamento europeo a Bruxelles a metà novembre 2024, coinvolgendo i parlamentari europei del proprio territorio

Accanto a questa selezione c'è quella per le "città dello sport" che interessa i Comuni di grandi dimensioni. Per il 2025 la Puglia verrà rappresentata da Taranto, scelta non casuale in vista dei Giochi del Mediterraneo che coinvolgeranno anche tutto il Salento.