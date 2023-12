Il Salento in un calendario quando "un sorso di caffè ferma il tempo"

LECCE - Tra i rituali più comuni, quello del caffè rappresenta molto più di un momento di pausa e di condivisione. Il primo sorso ferma il tempo e il sapore intenso avvolge il cuore e dona pace allo spirito. Gustare tale bevanda è un'abitudine che si ripete più volte al giorno: che sia a casa, al lavoro, con amici o anche solo per una piccola pausa solitaria. Il caffè espresso è da tempo un elemento rappresentativo dell'identità culturale italiana anche all'estero.

Proprio per questo, le illustrazioni presenti nel calendario 2024 proposto dalla nota azienda leccese Quarta caffé immortalano quel momento in cui, per un attimo, la realtà sembra scorrere lentamente e tutto diviene magico e avvolgente, così come il gusto intenso del caffè. Le tavole presenti all'interno dell'almanacco sono un omaggio alla Puglia più autentica, ai suoi luoghi e alla sua gente, che rendono unica questa terra. Fra le immagini trovano spazio angoli del capoluogo barocco, viste rupestri delle pajare salentine e la spiaggia che sporge sulle "due sorelle" di Torre dell'Orso. Il minimo comune denominatore risiede nel caffé sorseggiato dai protagonisti delle scene.

Quarta, dunque, non ha voluto che promuovere il "suo" Salento esportandone l’essenza ovunque, in Italia e nel mondo, ed accompagnando i propri estimatori tutto l'anno. Un'iniziativa che si ripete da diversi anni, confermata anche per il 2024. Per tutti gli interessati il calendario è scaricabile gratuitamente in formato pdf sul sito dell'azienda. Per il formato cartaceo è previsto un piccolo contributo.