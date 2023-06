Atletico Racale, tutti i marcatori della stagione 2022/2023

Nel corso della stagione regolare del girone B della Promozione pugliese, l'Atletico Racale ha messo a segno 53 reti totali: quello dei biancazzurri è risultato alla fine il miglior attacco dell'intero raggruppamento. Sono stati dodici i marcatori diversi di squadra, uno di questi ha superato la doppia cifra.

Ezequiel Melono è il capocannoniere dell'Atletico Racale con 14 gol messi a segno in 21 presenze; dietro di lui Cristian Chirivi e Armaldo Ruggeri, autori rispettivamente di 9 e 7 reti. Jeremias Flordelmundo ha totalizzando 6 centri, 4 a testa invece per Gully Fernandez e Gabriele My. Mattia Maruccia, Lionel Ruggeri e Nicolas Sosa hanno raccolto 2 gol, una rete ciascuno infine per Encina Buono, Samuel Dambrosio e Gianmarco Giglio.