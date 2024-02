Coppa Italia Promozione, la Rinascita Refugees approda in finale: battuto il Galatina per 2-0

La Rinascita Refugees conquista l'accesso alla finale della Coppa Italia della Promozione pugliese. Allo stadio comunale di Leverano è arrivata una vittoria per 2-0 nel derby salentino contro il Galatina, l'ultima gara valevole per il triangolare della terza fase, che ha sancito l'approdo nell'ultimo atto della competizione. La Rinascita Refugees aveva comunque due risultati utili su tre a disposizione, al netto della migliore differenza reti rispetto ai bianconeri: decisivo in tal senso è risultato il successo per 5-0 contro il Talsano, battuto invece dal Galatina per 4-1.

La Rinascita Refugees affronterà una tra Lucera e Virtus Palese, che nel confronto di andata hanno pareggiato per 1-1.