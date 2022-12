Dodicesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi

Decimo successo per l'Atletico Racale, che ha battuto il Brilla Campi secondo in classifica accennando ad una possibile fuga; vittoria travolgente per il Copertino sulla Goleador Melendugno, poi tre ko per i club della provincia: il resoconto del turno