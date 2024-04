Eccellenza Puglia, Ugento-Novoli: disposta la chiusura del settore ospiti

Al derby salentino Ugento-Novoli, che si giocherà domenica 14 aprile (ore 16:00) non potranno assistere i tifosi ospiti. Con un'ordinanza del sindaco del comune di Ugento infatti è stata disposta la chiusura del settore ospiti. In questo match l'Ugento cercherà punti necessari per accedere direttamente alla finale dei playoff, mentre ai rossoblù servirebbe un successo per poter sperare nella salvezza diretta.

Questo il comunicato pubblicato dall'Ugento tramite la propria pagina Facebook: "Per la gara del Campionato di Eccellenza Ugento - Novoli prevista per domenica 14 aprile 2024 alle ore 16, con Ordinanza del Sindaco del Comune di Ugento n. 68 del 08/04/2024, è stato interdetto l’utilizzo della tribuna “Ospiti” del Campo Sportivo Comunale di Ugento ed il conseguente ingresso dei tifosi ospiti del Novoli".