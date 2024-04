Il Lecce mette alle corde la Roma, il punto va stretto ai salentini

LECCE - Al Via del Mare finisce 0 a 0 tra Lecce e Roma. Non sono bastati 27 tentativi, di cui 6 nello specchio, perché i giallorossi sbloccassero il risultato. Non aver saputo capitalizzare le tante occasioni create è l’unica pecca – non da poco, certo – di una gara in cui i padroni di casa hanno sfoderato una prestazione notevole da ogni punto di vista.

Con il centrocampo a quattro la squadra salentina è, infatti, decisamente più equilibrata e capace anche di maggiori soluzioni in fase di uscita dalla propria area di rigore. Falcone ha comunque messo il suo sigillo deviando in corner un tiro a tu per tu di Aouar, al minuto 78, in una delle poche sbavature registrate dal Lecce.

Clamorosa l’opportunità fallita da Dorgu al 68’, praticamente un rigore in movimento, ma anche solo a voler vedere gli ultimi dieci minuti di gioco sono state tre le chiare occasioni per i salentini: il tiro di Banda all'85' è stato deviato oltre la traversa da Svilar, sul corner successio Sansone, dopo uno stop pulito, ha mancato la porta e, infine, al 94’ Oudin ha colto la parte superiore della traversa con un gran tiro.

Con il punto ottenuto oggi, il Lecce mantiene quattro punti sul terzultimo posto.

Il tabellino di Lecce-Roma 0 a 0

LECCE (4-4-1-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (82’ Venuti); Almqvist (61’ Banda), Blin (cap.), Ramadani, Dorgu (72’ Oudin); Piccoli (61’ Sansone); Krstovic. A disposizione: Brancolini, Samooja, Rafia, Gonzalez, Berisha, Esposito, Burnete, Pierotti, Touba. Allenatore: Gotti

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdrop (83’ Celik), Mancini (cap.), Ndicka (46’ Huijsen), Tasende; Cristante, Paredes, Bove (64’ Aouar); Zalewski (64’ El Shaarawy), Lukaku, Baldanzi (83’ Dybala). A disposizione: Rui Patricio, Boer, Smalling, Llorente, Sanches, Pisilli, Joao Gabriel. Allenatore: De Rossi

Ammoniti: 11’ Ndicka, 38’ Piccoli, 45’ Baschirotto, 81’ Gallo, 84’ Cristante

Arbitro: Marcenaro; assistenti: Mondin e Moro, quarto ufficiale: Marinelli

Var: Paterna; assistente Var: Di Paolo

Spettatori 29.031 di cui 7.784 paganti e 21.247 abbonati