Playoff Eccellenza Puglia, girone B: Ugento-Manduria, le disposizioni per il match

Disposizioni per la partita di Semifinale Playoff

ASD UGENTO - UG MANDURIA

DOMENICA 30 APRILE 2023 ore 16:30

Campo Comunale di Ugento

INGRESSO PREZZO UNICO € 10,00

GRATIS ragazzi UNDER 12

ABBONAMENTI NON VALIDI

NO ACCREDITI

NO ENTRATE DI FAVORE

Al fine di garantire un servizio più agevole di accesso del pubblico è prevista l’ APERTURA del Botteghino:

Venerdì: 15:00-16:30

Sabato: 15:00-16:30

Domenica dalle ore 15:30

SETTORE OSPITI:

Biglietti a disposizione n° 125 (pari alla capienza massima consentita del settore)

ACCREDITI STAMPA

Per la richiesta dell'accredito di accesso all'impianto e per le modalità relative all'esercizio del "diritto di cronaca" inviare mail a asdugento.calcio@libero.it, secondo quanto stabilito dalla Circolare LND n°6

Fonte: comunicato ufficiale Ugento