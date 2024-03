Promozione Puglia girone B: il Galatina piega il Leverano, blitz vincente del Taurisano

I bianconeri si assicurano il derby salentino per 2-0 e mantengono a distanza di un punto i granata, vittoriosi sul campo dell'Atletico Tricase. Rocambolesco successo a suon di gol per il Copertino, cadono Rinascita Refugees e Polisportiva Galatone. Pari per il Veglie