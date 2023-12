Promozione Puglia, colpo offensivo del Galatina: ecco Leandro Rizzo

Nuovo colpo di mercato per il Galatina che, dopo aver tesserato il portiere Simone Passaseo, ha chiuso per l'arrivo dell'attaccante Leandro Rizzo. Il classe 1993 proviene dalla formazione abruzzese del Celano, vantando un ricco passato in Puglia: in passato infatti ha vestito le maglie di Mola, Corato, Castellaneta ed Audace Barletta.

Nel corso della sua carriera Rizzo ha militato nella Prima Divisione della Lega Pro, con il Treviso (14 presenze) e in Seconda Divisione in forza al Follonica Gavorrano, totalizzando 9 presenze. Per lui inoltre anche delle esperienze in Serie D, al Messina nel 2017/2018 e al Licata nel 2019/2020.