Lecce, punto importante nella battaglia di Verona. Falcone decisivo nella ripresa: è 2 a 2

LECCE - È un punto importante quello conquistato del Lecce al Bentegodi: l’Hellas Verona aveva disperato bisogno di vincere e ci ha provato in tutti i modi, soprattutto nel secondo tempo quando Falcone ha fatto la differenza.

I salentini possono reclamare per l’occasione fallita da Banda che avrebbe significato il doppio vantaggio dopo lo splendido gol di Oudin, ma certamente hanno dimostrato personalità nel contesto di una gara piena di sofferenza di corpoa a corpo, di errori tecnici, giocata anche sul filo dei nervi. Il pareggio consente a Blin e compagni di mantenere la distanza sul terzultimo posto, ora occupato da Cagliari ed Empoli con dieci punti.

Da sottolineare la presenza di mille e 500 tifosi salentini al seguito della squadra: con un match alle 18.30 di lunedì non è semplice nemmeno per chi lavora o studia nelle zone limitrofe, figurarsi per chi è partito dal Salento.

Primo tempo

L’Hellas, che si dispone con il 4-2-3-1 nonostante il ventilato cambio di modulo, ha un approccio aggressivo alla partita, come ci si aspettava, ma il Lecce da subito si dimostra pronto a reggere l’urto. Al 3’ il primo cartellino giallo del match, per Duda, due minuti dopo quello per Dorgu. Al 6’ il primo squillo del match: Falcone respinge un tiro di Ngonge deviato da Baschirotto, mentre al minuto 11 Sansone, quasi sulla linea di fondo, si libera dell’avversario con un tacco a seguire e poi calcia fuori, sul primo palo.

D’Aversa si rende conto che Banda, controllato da Terracciano, non riesce a saltare l’avversario e così lo manda dall’altra parte, a sinistra, richiamando Sansone sulla destra. Al 26’’ Oudin chiama Montipò alla deviazione in corner, ma al 30’ il portiere del Verona non può nulla sulla potente stoccata di destro del francese che approfitta di una respinta corta, avanza di qualche metro e tira fuori dal cilindro una soluzione balistica perfetta.

Intanto al 27’ Banda, con la sua solita conclusione a giro dopo aver puntato il suo diretto avversario, aveva mancato di poco lo specchio della porta. L’esterno offensivo al 34’ ha una ghiotta opportunità per andare in gol, ma il suo tiro viene respinto dal portiere che gli si fa incontro. Al 42' i padroni casa pareggiano con Ngonge che sorprende Falcone sul primo palo: sull'azione pesa l'errore di Dorgu che, servito dal suo portiere, sbaglia l'appoggio per Blin consentendo a Duric di lanciare il compagno in area di rigore. Il numero 26 è freddo nel trovare l'unico varco che aveva a disposizione.

Secondo tempo

Nella ripresa il Lecce soffre parecchio la pressione degli scaligeri: ci prova Ngonge su punizione al 56’, ma Falcone devia in corner. Al 61' Baroni decide di mandare in campo Lazovic per Mboula.

Il portiere dei salentini sale definitivamente sugli scudi al 62’ sul potente tentativo Duda dalla distanza. Al 65’ D’Aversa inserisce Strefezza e Piccoli per Sansone e Krstovic e al 69’ il suo Lecce ritorna avanti :Gonzalez calcia dal limite dell’area trovando la deviazione di Lazovic che rende la traiettoria del pallone imprendibile per Montipò .

Il nuovo vantaggio dei salentini dura 8 minuti perché al 77’ Duric, complice la spalla di Blin, trova il pareggio con un colpo di testa nato da una punizione dalla trequarti per un fallo di Banda che costituirà uno dei motivi di rammarico di mister D'Aversa a fine partita. Dal 75’ Baroni aveva infatti schierato la seconda punta, Bonazzoli, e ordinato il passaggio al modulo 4-2-4.

Il nuovo pareggio carica i padroni di casa che spingono per conquistare i tre punti, ma sulla loro strada c’è Falcone in vena di straordinari: al minuto 82 l'estremo del Lecce si oppone prima al colpo di testa di Ngonge e poi alla battuta a rete di Duda sul prosieguo dell'azione. Il Verona, nel tentativo di conquistare l'intera posta in palio, allarga un po' le sue maglie difensive: Piccoli va in gol, ma l’azione viene invalidata per il precedente fuorigioco di Banda su lancio dalle retrovie. Rafia prende il posto di Oudin, oramai molto stanco, al minuto 87, mentre al 91’ Coppola prende il posto di Amione e Venuti quello di Banda. La partita finisce dopo oltre cinque minuti di recupero con un colpo di testa di Baschirotto che Montipò controlla senza difficoltà.

A fine gara D'Aversa ha commentato l'esito della gara con queste dichiarazioni: “La partita si divide in due parti: nel primo tempo siamo stati ingenui in più circostanze, se avessimo raddoppiato sarebbe stato difficile per loro riprenderci. Nel secondo siamo comunque tornati in vantaggio, magari potevamo evitare il fallo sulla trequarti da cui è nato il gol di Duric. Poi Wladimiro è stato bravo. Nelle ultime tre partite abbiamo perso qualcosa, soprattutto con Roma e Verona”.

Il tabellino di Hellas Verona-Lecce 2 a 2

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Terraccino, Hien, Amione (91' Coppola), Tchatchoua; Duda, Folorunsho; Ngonge, Suslov (75' Bonazzoli);ì, Mboula (61' Lazovic); Duric. A disposizione: Berardi, Perilli, Doig, Henry, Cruz, Kallon, Hongla, Saponara, Serdad, Cabal, Charlys. Allenatore: Baroni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu (46' Gallo); Gonzalez, Blin (cap.), Oudin (87' Rafia); Sansone (65' Strefezza), Krstovic (65' Piccoli), Banda (91' Venuti). A disposizione: Brancolini, Samooja, Berisha, Listkowski, Faticanti, Dermaku, Touba. Allenatore: D’Aversa

Marcatori: 30' Oudin, 42' Ngonge, 69' Gonzalez, 77' Duric

Ammoniti: 3' Duda, 5' Dorgu, 24' Banda.

Arbitro: La Penna; assistenti: Berti e Bottegoni; quarto ufficiale: Ayroldi

Var: Marini; assistente Var: Maggioni

La 13esima giornata

I risultati: Salernitana-Lazio 2 a 1; Milan-Fiorentina 1 a 0; Atalanta-Napoli 1 a 2; Cagliari-Monza 1 a 1; Frosinone-Genoa 2 a 1; Empoli-Sassuolo 3 a 4; Roma-Udinese 3 a 1; Juventus-Inter 1 a 1; Hellas-Verona-Lecce 2 a 2; Bologna-Torino 2 a 0.

Classifica: Inter 32; Juventus 30; Milan 26; Napoli 24; Roma e Bologna 21; Atalanta e Fiorentina 20; Monza e Frosinone 18; Lazio 17; Torino 16; Lecce e Sassuolo 15; Genoa 14; Udinese 11; Cagliari e Empoli 10; Verona 9; Salernitana 8.