Campionati regionali kickboxing, soddisfazione e medaglie per gli atleti della Furious Team

COPERTINO – Tornano a casa con grande soddisfazione e un bottino considerevole di medaglie e riconoscimenti i giovani atleti della Furious Team di Copertino che sono stati tra i protagonisti dei campionati regionali di kickboxing di Puglia-Basilicata che si sono svolti domenica scorsa a Gioia del Colle.

Si tratta della prima fase dei campionati regionali della specialità che è stata organizzata dalla Federkombat e che ha fatto registrare la presenza di 350 atleti pronti ad affrontarsi per conquistare il primo biglietto d’accesso ai campionati italiani assoluti di kickboxing che si terranno nel 2024 a Jesolo.

La Furious Team ha preso parte all’evento sportivo nelle categorie di point fighting, light contact e kick light con diversi atleti ed è riuscita a conquistare un considerevole numero di medaglie e a salire sui tre gradini del podio.

La medaglia d’oro è stata ottenuta da Chiara Muci (kick light), Riccardo Presta (kick light), Filippo Vallone (Light contact), Giorgio Raganato (kick light e light contact), Gioele Sederino (light contact), Matteo Franco (point fighting) e Davide Nestola.

La medaglia d’argento è andata a Gabriele Trono (point fighting), Antonio Nocera (point fighting), Matteo Franco (light contact), Samuele Prete, Raffaele Cimino (point fighting) e Alessandro Pagano (kick light).

La medaglia di bronzo invece a Vasco Chiriatti (point fighting), Matteo Prete (point fighting), Davide Pagano (kick light), Cristian Barone (kick light), Keoma Vetrano (point fighting) e Riccardo Presta (light contact). Complimenti dispensati anche agli atleti Julian Gargiulo, Riccardo Gatto e Federico D’Aprile che, nonostante il loro impegno, non sono riusciti a salire sul podio.

“Sono davvero soddisfatto dei risultati raggiunti in questo campionato regionale” commenta il tecnico Antonio Cecere, “ogni torneo che si affronta è un’esperienza per i ragazzi di crescita e un modo per poter applicare ciò che in palestra preparano con duro lavoro. È stata una giornata all’insegna delle sport, del divertimento e perché no di insegnamento per le prossime volte. Siamo pronti a migliorare ancora e puntare sempre più in alto”.