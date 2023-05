Salgel, paradiso al tie-break: è serie C. Giannatempo: “Sogno che si realizza”

GIOIA DEL COLLE – La vittoria al tie-break, in un ideale ribaltamento di quanto accaduto in Coppa Puglia, e l’urlo liberatorio: la Salgel San Cassiano vince a Gioia del Colle in trasferta contro la squadra di casa, la Ngv Joy volley e ottiene la promozione in serie C nei playoff del campionato regionale di volley femminile, al termine di una stagione piena di soddisfazioni e risultati.

La festa è arrivata dopo una gara sofferta, come del resto si attendevano le atlete salentine, andate sotto due a zero con parziale di 25-18 e 27-25, per poi iniziare la clamorosa rimonta che le ammette al passaggio nella categoria superiore: 18-25, 20-25 i risultati dei due set, prima del decisivo 12-15 al tie-break. E dopo il punto della vittoria è esplosa la gioia della società, raccontata nelle parole del patron, Vincenzo Giannatempo, fautore di questo progetto e convinto di poter raggiungere questo obiettivo.

Presidente, siete riusciti ad ottenere la promozione: qual è stata la prima sensazione e il primo pensiero al punto decisivo?

“È stata una promozione tanto cercata e alla fine arrivata, una sensazione unica: il primo pensiero è stato quello di aver riportato entusiasmo ad un gruppo di ragazze che merita davvero tanto”

La C era un traguardo al momento del suo coinvolgimento nel progetto. Il risultato è merito di un impegno collettivo: chi sente di voler ringraziare per questo successo?

“Sì, era un traguardo che non ho mai nascosto e che premia le nostre ragazze, i nostri mister, il team manager e tutto lo staff. Una grande soddisfazione, considerando che dodici ragazze su quattordici sono cresciute a San Cassiano. Sono orgoglioso di tutte, dalle ragazze dell’Under che anche mi hanno regalato mille emozioni con l’ottenimento dell’assegnazione del marchio di qualità settore giovanile da parte della Fipav nazionale, fino alla prima squadra che mi ha regalato questo sogno. I miei ringraziamenti vanno a loro, alla mia famiglia che da Cerignola mi ha sempre supportato e sopportato ed agli sponsor che ci hanno dato una mano, su tutti Salgel, Caseificio La Fonte, Tr Inox, Le Dolci Fantasie, Il Mattarello e tutti gli altri. Senza dimenticare i nostri tifosi, quelli sempre presenti in casa e in trasferta, che ci hanno dato la carica giusta”.

C’è stato un momento nella stagione in cui ha temuto di non poter raggiungere la promozione?

“Sì, ci sono stati, come accade in tutte le stagioni, dei momenti bui ma non ho mai pensato di non farcela perché sapevo di poter contare su un gruppo immenso, bisognava crederci”

C'è un'immagine o una partita che ha fatto scattare la molla e ha dato la carica giusta all'ambiente per arrivare fin qui?

“Credo che la molla sia scattata dopo le sconfitte contro maglie e Spongano all'andata, ma la partita senza dubbio che ha reso consapevole tutto il gruppo della propria forza a mio avviso è stata quella vinta in rimonta a Galatina da 2 a 0 a 2 a 3: infatti anche nella sfida decisiva di ieri le ragazze (non pensando al probabile infarto del presidente) hanno voluto fare lo stesso ‘scherzetto’ al Gioia del Colle a cui comunque vanno i miei complimenti”.

È il momento dei festeggiamenti, ma sta pensando al futuro? Come lo immagina?

“Ora godiamoci questi meritati festeggiamenti. Poi dalla prossima settimana ci siederemo ad un tavolo per vedere come programmare la stagione futura affinché questo sia un punto di partenza e non di arrivo”