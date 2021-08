Tennis, campionati italiani under 13 maschili dal 30 agosto al 5 settembre

Sono 150 gli iscritti alla manifestazione in programma al Circolo "Mario Stasi" di Lecce. Nei due giorni precedenti ci saranno le qualificazioni per l'accesso al tabellone principale

LECCE - Dal 30 agosto al 5 settembre sono in programma a Lecce i Campionati italiani under 13 maschile: 150 gli scritti, con un indotto stimato in circa mille persone che soggiorneranno nelle strutture ricettive cittadine. Le qualificazioni saranno il 28 e il 29 con otto posti in palio, su 90 partecipanti, per l'accesso al tabellone principale. Tutti i match si disputeranno su sei campi in terra battuta del circolo "Mario Stasi".

La manifestazione sportiva è stata presentata in conferenza stampa a Palazzo Adorno. A fare gli onori di casa il presidente della Provincia, Massimiliano Romano: "Siamo orgogliosi di ospitare a Lecce un campionato nazionale, che sottolinea come le nuove generazioni consentono al movimento di avere un futuro roseo. La Provincia di Lecce non può che accogliere con entusiasmo un evento di tale portata e per questo mi sembra doveroso ringraziare l’intero staff organizzativo".

Poi è stata la volta dell’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Lecce, Paolo Foresio: “Mi associo ai ringraziamenti già espressi del vice presidente Romano, poiché portare una manifestazione di questo livello in città non è stato facile. Stiamo puntando sul turismo legato agli eventi sportivi perché, oltre a creare flussi di visitatori, permettono ai ragazzi di avvicinarsi allo sport con manifestazioni di assoluto richiamo”.

“Grazie alla Fit nazionale per averci dato questo privilegio e per la loro fiducia. Ci sono tutti i presupposti perché tutto vada al meglio. Qualsiasi iniziativa organizzata nel nostro circolo ha lasciato il segno, grazie anche all’ubicazione della struttura nel centro storico. Abbiamo 150 iscritti, un indotto di 1000 persone, questo è il nostro contributo al turismo della città”, queste le parole del presidente del circolo “Mario Stasi” Lecce Giuseppe Dell’Anna Misurale che, naturalmente, sa che l'orientamento dell'amministrazione comunale è quello di trasferire il circolo in un moderno sito in periferia e accorpando l'attuale sede al parco delle Mura Urbiche.

A conclusione della conferenza, il vice presidente Fit Dodo Alvisi ha dichiarato: “Il Circolo di Lecce è uno dei primissimi centri della Puglia e lavoreremo perché questa storicità venga conservata. Incastonare il circolo Mario Stasi nel momento felice che il tennis sta vivendo, significa mettere una perla in un'ostrica”.