Si scrive Cutrofiano Volley, si legge orgoglio salentino: ennesimo trionfo per l’Under 18

Ancora una volta l'Under 18 Sis*Med Cutrofiano Volley si conferma sul tetto della Puglia pallavolistica. La vittoria più bella arriva nella partita più importante. Capitan Baratella e compagne hanno la meglio per 3 a 1 contro un tostissimo Putignano in una finale regionale bellissima ed esaltante grazie alla qualità dei due sestetti in campo. Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, nel Palazzetto di Polignano, con i tifosi salentini davvero emozionanti nel sostenere incessantemente le pantere di mister Alberto Salomoni, è andata in scena una partita epica, dove la tensione ha fatto da padrona per gran parte dei parziali.

D'altra parte la posta in palio era altissima, il titolo regionale e possibilità di volare alle fasi nazionali, in programma proprio in Puglia e quindi presentandosi da padrone di casa. Le pantere salentine, ben consapevoli di quanto in gioco, hanno dimostrato di esserci, anche nei momenti più delicati del match, anche quando Putignano ha recuperato l'iniziale set di svantaggio.

Certamente è stata l'esperienza delle pantere a fare la differenza, esperienza che ha portato alla conquista dell'ennesimo titolo, risultato assolutamente non scontato e mai banale, titolo da dedicare ai tifosi, ma soprattutto alle stesse pantere, a coronamento di una stagione di Under 18 strepitosa, con un solo set perso proprio in finale contro Putignano. Ora si ritorna ancora in palestra a lavorare sodo e con un altro grandissimo obiettivo, quello di arrivare il più in alto possibile alle fasi nazionali.