Uil, una nuova sede a Lecce a servizio dei soggetti più fragili

LECCE - Sarà inaugurata domani, lunedì 11 marzo, alle ore 10.30, una nuova sede della UIL in via Machiavelli 10, nella zona 167 di Lecce, destinata a offrire diversi servizi in particolare alle donne, agli immigrati e ai soggetti fragili.

La sede potrà contare su un presidio fisso del centro ascolto Uil mobbing e stalking, del coordinamento Uil Pari Opportunità e Politiche di Genere e dell’Ufficio Immigrati.

I locali sono stati assegnati in comodato d’uso attraverso il bando di Arca Sud Salento per la concessione di immobili ad associazioni di volontariato e organismi con scopi sociali.

“Come sindacato siamo onorati di poter essere più vicini con i nostri servizi a una larga parte della popolazione leccese che vive in un quartiere periferico, lontano dal centro cittadino, ma in forte espansione”, ha dichiarato Mauro Fioretti, coordinatore territoriale della Uil di Lecce. Che ha aggiunto: “La Uil sarà punto di riferimento per tutti gli abitanti del popoloso quartiere, in particolare per le donne, gli immigrati e i soggetti fragili. Attraverso il nostro Ufficio Immigrazione saremo pronti ad informare ed assistere i cittadini stranieri e le proprie famiglie rispetto ai diritti previdenziali, al lavoro e alla sicurezza, ai diritti in materia di sanità, assistenza e diritto allo studio e alla concessione e acquisizione della cittadinanza italiana”.

Il coordinatore ha spiegato che al fine di mettere in atto azioni contro ogni tipo di discriminazione e violenze, e promuovere azioni di sensibilizzazione e inclusione, la nuova sede ospiterà il personale del Centro Ascolto Mobbing e Stalking coordinato da Giusy Scorrano e del Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere di cui è responsabile Lucia Orlando.

“Questa nuova sede nel cuore della zona 167/A incarna al meglio ciò che la Uil oggi rappresenta: un’organizzazione prossima alle persone, vicina a chi ha più bisogno, contro la precarietà e per l’equità”, ha concluso Fioretti.

All’inaugurazione, alla quale è invitata tutta la cittadinanza, parteciperanno, tra gli altri, oltre al Coordinatore territoriale, la segretaria confederale Uil Puglia Azzurra Schirosi e l’avvocata Sandra Zappatore di Arca Sud Salento e le autorità cittadine.

