Animali e ambiente sotto controllo, nominate due nuove guardie zoofile

LECCE - Si incrementa la dotazione organica delle guardie zoofile delle provincia di Lecce con due nuove unità che entrano a far parte del nucleo di Nardò. Questa mattina, infatti, il prefetto di Lecce, Maria Rosa Trio, ha emesso i provvedimenti di nomina di due nuove guardie zoofile, ovvero Elena Falconieri e Antonio Bonuomo.

I due volontari, dopo aver frequentato un corso di formazione e aver affiancato nelle operazioni il personale già in servizio, si aggiungono a quelle già a disposizione del nucleo di polizia giudiziaria delle guardie eco-zoofile.

Il nucleo delle guardie zoofile-Agriambiente di Nardò, coordinato da Antonio Russo, è nato nel 2008, uno dei primi in Puglia. Oggi opera in collaborazione con altri organi di polizia e con le amministrazioni comunali, svolgendo sul territorio un servizio legato al randagismo, maltrattamenti e abbandono di animali, e alla tutela ambientale.

L’attività della guardie zoofile è presente prevalentemente nei comuni di Nardò e Alessano, ma si estende anche in altri comuni limitrofi e in varie zone del territorio salentino. Per eventuali esposti o segnalazioni, come ribadito dal coordinatore Antonio Russo, ci si deve rivolgere sempre ai comandi di polizia locale i quali provvedono poi ad avvisare la guardie zoofile per gli interventi di propria competenza.

Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per via telematica tramite l’indirizzo e-mail: agriambiente-lecce@libero.it, e le segnalazioni anonime non saranno prese in considerazione da Agriambiente, ma saranno comunque inoltrate alle autorità territorialmente competenti per eventuali accertamenti.