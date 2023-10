“Diritti in marineria”: a Castro si parla di lavoro, tutele e sicurezza

CASTRO – Diritti, tutele e sicurezza in ambito marittimo. Se ne parlerà a Castro, a partire dalle 16 di lunedì 30 ottobre, nel Castello Aragonese. L’iniziativa è organizzata dalla Flai Cgil per ascoltare i problemi dei pescatori, fornire loro informazioni sulle novità normative e l’impatto sul settore. Si intitola “Diritti in Marineria” l’appuntamento che affronterà anche i temi dell’impatto sulla pesca degli impianti off-shore in corso di valutazione presso il Ministero dell’Ambiente della sicurezza energetica.

Sarà infatti presentato il volume “La pesca italiana nell’uso dello spazio marittimo. Scenari futuri e riflessi socioeconomici”, un’accurata indagine elaborata dal Progetto pesca del sindacato. I lavori entreranno nel vivo con l’introduzione della segretaria generale della Flai-Cgil Lecce, Monica Accogli. Seguiranno i saluti del sindaco di Castro, Luigi Fersini, e del segretario confederale della Cgil Lecce, Tommaso Moscara. Previsti gli interventi di Gabriele Albano, biologo marino, e di Mara Viniero, coordinatrice del settore Pesca della Flai Cgil Puglia. Le conclusioni sono affidate al capo del Dipartimento Pesca della Flai Cgil Nazionale, Antonio Pucillo. A moderare il dibattito la giornalista Katia Perrone.

Nell’ambito dell’incontro, si parlerà anche di lavoro usurante, sicurezza, malattie professionali, pensioni, condizione dei lavoratori stranieri, fondi integrativi sanitari. “La pesca è un settore antico e da preservare. L’iniziativa di Castro vuole essere soprattutto un momento di ascolto dei tanti lavoratori salentini di questo comparto, a partire da diritti, sistema di tutela e sicurezza”, ha dichiarato la segretaria della Flai Cgil Lecce, Monica Accogli.