Virus, 206 nuovi casi nel Leccese. Positivi ancora in lieve risalita

LECCE – Sono 1.131 i nuovi casi di infezione al virus Sars-Cov-2 individuati in Puglia, sulla base di 8.738 test giornalieri. È quanto diramato dal Dipartimento di protezione della salute regionale nel bollettino epidemiologico odierno, nel quale sono stati registrati anche due decessi.

Nello specifico, 206 di questi casi riguardano la provincia di Lecce, mentre gli altri sono così suddivisi: 377 in provincia di Bari, 203 in provincia di Foggia, 107 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 75 in provincia di Brindisi e 141 in provincia di Taranto. Chiudono il dato complessivo 19 casi riguardanti residenti fuori regione e 2 per i quali occorre definire la provincia.

Una risalita si conferma sul fronte degli attuali positivi in tutta la Puglia, che passano dai 18.581 di ieri ai 18.970 di oggi (quindi, 389 in più), mentre non vi sono grosse variazioni sui ricoveri: 242 sono i pazienti sotto osservazione nelle aree non critiche degli ospedali, 10 quelli nelle terapie intensive). Tutto sommato, i dati complessivi restano contenuti anche se si nota per il terzo giorno di fila un saldo superiore di nuovi casi rispetto alle guarigioni (cioè a coloro che si sono negativizzati).