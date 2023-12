Aumento del parco mezzi e sede definitiva fra le priorità della nuova comandante

LECCE – Una laurea in Ingegneria dei materiali, una corposa esperienza già accumulata sul campo e un vantaggio su tutti: quello di essere leccese, quindi di non aver bisogno di studiare il territorio prima di iniziare a perseguire tutti gli obiettivi che si è prefissata.

Roberta Lala, 50 anni compiuti giusto tre giorni or sono, è la nuova comandante dei vigili del fuoco di Lecce. Aspetto non di poco conto, risulta tra le dieci donne in Italia a capo di un gruppo. “Il che rappresenta una grossa responsabilità”, dice oggi, nel corso di una breve intervista con la stampa a margine della presentazione ufficiale, avvenuta nella sede provvisoria di via Monteroni (all’interno dell’ex istituto penale per minorenni).

“Il nostro Corpo – ricorda la comandante Lala – è stato fra gli ultimi ad aprire alla componente femminile e quindi le nostre carriere sono state un poco ritardate, anche perché per l’accesso alla qualifica di dirigente servono lauree specifiche, in ingegneria o in architettura, che, almeno per la mia generazione e le precedenti, non erano esattamente fra quelle contemplate nell’universo femminile”.

Ma qualcosa, finalmente, sta cambiando. “Adesso – spiega – la componente femminile nel Corpo nazionale è attorno al 10 per cento e, come dirigenti, siamo sul 15 per cento fra i 160 in Italia. È una bella responsabilità, ma anche questo, come mi ha detto qualcuno, serve a creare un’ulteriore crepa in quel soffitto di cristallo di cui si parla tanto in questo momento, per la parità di genere”.

Come detto, essere leccese è un fattore che volge a tutto suo favore e lo riconosce apertamente. “Significa che posso mettermi a lavorare a pieno ritmo – afferma –, non avendo necessità del tempo fisiologico per conoscere l’ambiente esterno e i colleghi del comando. Un grosso vantaggio che spero di sfruttare al meglio per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi”. Obiettivi, appunto. I vigili del fuoco ne hanno tanti, ma su tutti ve ne sono due che, per quanto riguarda Lecce, sono in cima alle priorità: aumentare il parco mezzi e ottenere l’agognata nuova sede.

“Il discorso parco mezzi è uno degli obiettivi principali – conferma la comandante – così come tutto il discorso legato alla logistica, perché anche la sede riveste una priorità. Oggi ci troviamo in una sede temporanea e siamo in questo momento separati fisicamente dalla componente operativa, che si trova ancora in viale Grassi. Uno dei primo obiettivi che mi pongo è cercare di riunificare le due componenti del comando per ottimizzare il servizio”.

La formazione

Per quanto riguarda la sua carriera, dopo la maturità scientifica, ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria dei materiali presso l’Università del Salento con una tesi sulla fluidodinamica degli incendi. Dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in sistemi energetici e ambiente, nel 2003 ha partecipato al concorso nazionale per undici posti nella qualifica di direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultando idonea e iniziando la sua carriera il 18 ottobre del 2004 con il corso per direttivi presso l’Istituto superiore antincendi a Roma. Al termine, nel settembre del 2005, è stata assegnata al comando dei vigili del fuoco di Torino.

Torino e il ritorno nel Salento

Questa in Piemonte è stata un’esperienza per lei molto importante e formativa, perché le ha consentito di partecipare all’organizzazione e alla gestione della sicurezza dei XX Giochi Olimpici Invernali (Torino 2006) e Paraolimpici. Un importante banco di prova sia in termini di gestione di eventi complessi, sia di applicazione delle norme di prevenzione incendi.

Non solo. Torino è stata anche un’importante palestra per l’acquisizione delle competenze legate agli interventi di soccorso, sempre molto numerosi e spesso complessi come avviene di solito in un grande comando. Ultimata quest’esperienza, dal febbraio 2007 Roberta Lala è stata assegnata a Lecce, ricoprendo vari incarichi: responsabile delle risorse umane, dell’area prevenzione incendi, servizi a pagamento, formazione esterna e interna e del soccorso tecnico urgente, referente per la comunicazione esterna e per l’applicazione della Fire Safety Engineering. Non ha mancato di occuparsi anche di eventi particolari e di responsabilità, come l’organizzazione e la gestione della sicurezza del Concertone della Notte della Taranta.

Esperta nelle norme di prevenzione

Dal 2014 ha avviato una collaborazione costante con la Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’ambito dei lavori per la stesura di numerose norme di prevenzione incendi e sicurezza antincendio, contribuendo, tra le altre attività, alla stesura del nuovo Codice di prevenzione incendi, pubblicato con decreto ministeriale del 3 agosto 2015, e dei decreti del settembre 2021 che hanno sostituito il decreto ministeriale del 10 marzo 1998.

Inoltre, a tale lavoro di stesura e revisione, ha fatto seguito l’impegno di docente nei corsi di formazione interna per dirigenti e funzionari del Corpo nazionale, dal 2015 a oggi, attività che ha comportato due anni di trasferimento presso le sedi di Roma, partecipando anche a numerosi corsi e convegni in varie città d’Italia a favore dei professionisti del settore.

Il sisma nel centro Italia

Roberta Lala ha partecipato anche a numerose attività di soccorso. Nell’ottobre del 2016 e nel febbraio del 2017, in occasione del sisma in Italia centrale, ha prestato servizio presso la Di.Co.Ma.C. (Direzione di comando e controllo) insediata dalla Protezione civile a Rieti con funzioni di vice dirigente presso l’Ufficio del soggetto attuatore dei vigili del fuoco e alle relative esercitazioni avendo anche conseguito la specializzazione Saf (Speleo alpino fluviale).

La promozione a comandante

Nel 2021, a seguito degli scrutini per merito comparativo ai fini della promozione alla qualifica di primo dirigente, dopo il corso trimestrale per l’acquisizione delle competenze e conoscenze proprie della qualifica, è stata incaricata quale dirigente dell’Ufficio prevenzione e sicurezza tecnica della direzione regionale dei vigili del fuoco di Puglia. E, da ieri, 20 dicembre 2023, riceve l’incarico triennale di comandante del comando di Lecce, mantenendo contestualmente la reggenza del precedente ufficio.