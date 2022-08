“Mare bello quando è sicuro”, la campagna della guardia costiera per il ferragosto

GALLIPOLI – “Il mare è bello e attraente quando è sicuro, e va rispettato” e l’adagio che a più riprese il contrammiraglio Vincenzo Leone scandisce a bordo della motovedetta della capitaneria di porto di Gallipoli nell’ambito di un tour illustrativo e itinerante della campagna di prevenzione e controllo in mare e sui litorali in vista del lungo weekend del Ferragosto.

Anche quest’anno infatti la Direzione marittima della Puglia e della Basilicata Jonica ha predisposto un articolato dispositivo di vigilanza per garantire un ferragosto sicuro a tutti i bagnanti e diportisti. Un’appendice specifica di quella che comunque e già l’attività capillare di controllo demaniale, in mare e sulle spiagge, e lungo la filiera alimentare e della pesca che i militari della guardia costiera stanno mettendo in atto nell’ambito della tradizionale campagna estiva legata all’operazione “Mare Sicuro”.

Ed è da Gallipoli, città di mare per eccellenza, con una forte connotazione turistica, che il direttore marittimo, il contrammiraglio Vincenzo Leone, ha voluto esporre il dispositivo messo in campo in un incontro con la stampa, svoltosi a bordo della vedetta CP 264. A supporto anche i mezzi e le motovedette in dotazione al comando della capitaneria di porto di Gallipoli che hanno scortato l’imbarcazione e, sotto la direzione del comandante Pasquale Vitiello, hanno svolto un’attività di monitoraggio lungo il tratto costiero.

L’occasione è stata utile per un giro ricognitivo al largo del porto e dello specchio d’acqua antistante le antiche mura urbiche gallipoline nell’ambito del quale ufficiali e personale della guardia costiera hanno avuto modo di illustrare metodiche e attività in essere nell’ambito delle attività operative, di controllo e di interevento e per illustrare, più in generale, il dispositivo e le peculiarità dell’operazione “Mare Sicuro”.

Saranno ben 27 i mezzi navali che saranno impiegati giornalmente lungo i litorali pugliesi, compresi quelli salentini, sotto il coordinamento del 6° Maritime Rescue Sub Centre, mentre 400 saranno complessivamente i militari che opereranno nelle sale operative, a terra ed a bordo nel lungo weekend di ferragosto.

Come spiegato anche a bordo dal contrammiraglio Leone, in queste tre giornate le donne e gli uomini della guardia costiera, già impegnati nella più ampia operazione di “Mare sicuro”, intensificheranno i controlli in ambito di demanio, ambiente, diporto, sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare, anche verificando le attività all’interno degli stabilimenti balneari a tutela delle norme turistiche e del rispetto dell’occupazione del demanio.

Elencante le varie raccomandazioni per i bagnanti e diportisti, al fine di salvaguardare l’incolumità in mare e le norme per una corretta navigazione, è stata rammentata anche l’importanza di segnalare eventuali situazioni di pericolo concreto e attuale, o anche qualsiasi dubbio sulle normative in vigore, alla guardia costiera. E per le emergenze di contattare il numero blu 1530 riservato esclusivamente al soccorso in mare.

“L’invito a tutti i bagnanti e diportisti” hanno concluso gli ufficiali della guardia costiera, “è di avere sempre rispetto per il mare, una risorsa per noi fondamentale, oggi più che mai, da tutelare e rispettare, Per noi il mare sicuro è una peculiarità valida tutto l'anno”.

I primi numeri di Mare Sicuro

Snocciolati e rammentai anche i primi resoconti delle attività di controllo e soccorso legati all’operazione di Mare Sicuro. Dall’inizio dell’estate sono state sino ad ora 49 gli interventi di ricerca e soccorso in mare effettuati, con 132 persone tratte in salvo e 42 unità navali soccorse.

I controlli sulla libera fruizione della fascia balneare hanno consentito di restituire al libero utilizzo dei cittadini oltre 4mila metri di aree di pubblico demanio marittimo occupate abusivamente, senza le necessarie autorizzazioni e concessioni.

Inoltre, secondo le direttive emanate dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi del codice della nautica da diporto, anche quest’anno prosegue la campagna denominata “Bollino blu”: sino ad oggi sono stati 70 i bollini rilasciati che eviteranno ai diportisti pugliesi la sovrapposizione o la duplicazione di ulteriori controlli.

Altrettanto intensa sarà l’attività di vigilanza nei porti pugliesi: dal 13 al 15 agosto si stima transiteranno oltre 6mila passeggeri e circa 2.500 veicoli in arrivo e partenza. Un flusso particolarmente intenso che vedrà i militari delle capitanerie di porto di presidiare i punti di sbarco al fine di consentire il corretto deflusso del traffico veicolare all’interno delle aree portuali.

Nell’ambito dell’operazione “Mare sicuro” numerosi sono stati anche i controlli già posti in essere lungo la filiera della pesca, a tutela dei turisti, consumatori finali del pescato. La scorsa settimana sono stati individuati due depositi irregolari dove venivano sequestrati due quintali di generi alimentari in cattivo stato di conservazione e sprovvisti dei requisiti di tracciabilità, nonché di qualsivoglia etichettatura. A Trani, invece, la locale capitaneria ha denunciato due pescatori subacquei per la detenzione di 11 chili di datteri di mare, la cui pesca, vietata in Italia dal 1998, è molto invasiva, dal momento che per l’estrazione di piccole quantità di questo mollusco è necessario distruggere ampi tratti di fondale roccioso.