Nuova “scossa” per la Notte della Taranta: è Shablo il maestro concertatore del 2024

BARI - Ufficializzata la nuova edizione, la 27esima, del Concertone della Notte della Taranta, in programma il prossimo 24 agosto in quel di Melpignano. Nella presentazione di questa mattina presso il Polo Arti-cultura-turismo della Regione Puglia alla Fiera del Levante è stato annunciato anche il nuovo maestro concertatore il “visionario” produttore internazionale Shablo.

La Fondazione della Notte della Taranta ha scelto il multiverso creativo di Shablo per un’edizione ambiziosa che passa dalla fusione di generi al mix di tendenze musicali proiettando l’evento, con i suoi duecentomila spettatori, nell’olimpo dei festival mondiali.

Punto di riferimento della musica urban italiana degli ultimi vent’anni, Pablo Miguel Lombroni Capalbo, in arte Shablo, è musicista, produttore, manager, dj e discografico italo-argentino, tra i pochissimi a spaziare dal soul alla trap, dal rap all’elettronica d’avanguardia.

Fondatore e amministratore di alcune delle realtà imprenditoriali più innovative e prolifiche dell’industria discografica, Shablo ha accettato l’invito della Fondazione con l’entusiasmo di chi, grazie alla sua abilità riesce a fare dialogare mondi musicali apparentemente lontani tra loro, in perfetto equilibrio tra passato e futuro.

“La Notte della Taranta è un’esperienza che coinvolge una squadra grandissima di professionisti senza i quali non sarebbe diventata così unica in Europa. La sfida oggi è riuscire a coniugare la tradizione fondamentale da portare avanti nel tempo e dunque l’urgenza di tramandare i valori della pizzica con quella che è la contaminazione dei nuovi generi e generazioni” ha detto il maestro concertatore, “nel 2024 la musica deve riappropriarsi del suo ruolo di unione e di incontro, compito della Taranta è riportare questa tradizione in piazza non solo per ballare ma per far innamorare i giovanissimi al valore delle radici. Sono nato in Argentina, vengo dal profondo sud e ho origini lucane e con la direzione del Concertone il cerchio si chiude. Sono sempre stato affascinato dal tarantismo e dal valore terapeutico della pizzica”.

Shablo sarà affiancato dal pianista e compositore Riccardo Zangirolami che a soli 23 anni ha già diretto l’iconica Hollywood Studio Symphony Orchestra. Allievo di Conrad Pope, Zangirolami collabora con il maestro Andrea Morricone. Suoi alcuni degli arrangiamenti orchestrali degli artisti Marracash, Elisa e Giorgia.

“La mia ricerca artistica contemplerà due mondi” ha annunciato ancora il maestro concertatore, “quello profondamente tribale e quello visionario della contemporaneità. In un’epoca di omologazione della musica dove tutto è molto simile, andare a riscoprire le radici della musica popolare ed etnica del mondo mischiandole con le sonorità moderne significa proiettare questa musica nel futuro”.

Il tema dell’edizione 2024 è “Generazione Taranta”, la narrazione musicale attraverso la scelta dei testi più amati dal 1998, anno di nascita della Notte più coinvolgente d’Italia. Un Concertone che, come ribadito in sede di presentazione, racconterà i giovani cresciuti con la Notte della Taranta.

Una generazione che accetta le differenze culturali e promuove un ambiente sociale aperto al dialogo, all’inclusione, alla diversità. Immersa nel digitale e nelle sonorità del mondo Generazione Taranta ha inserito nelle playlist i brani della tradizione salentina rendendosi protagonista del cammino della Taranta.

Il maestro concertatore Shablo ha incontrato una rappresentanza dell’Orchestra Popolare de La Notte della Taranta nella sede della Fiera del Levante dopo la conferenza stampa di presentazione del progetto 2024. Sono stati Giancarlo Paglialunga, Carlo De Pascali e Gioele Nuzzo a far ascoltare la potenza ritmica del tamburello e con Nico Berardi, Attilio Turrisi, Peppe Grassi, Leonardo Cordella, il maestro ha delineato il piano di lavoro dei prossimi mesi che vedrà la collaborazione negli arrangiamenti del giovane direttore d’orchestra Riccardo Zangirolami. Nei prossimi giorni, dopo l’incontro operativo di ieri al Moysa di Milano con il direttore creativo Gabriella Della Monaca, Shablo proporrà i nomi degli ospiti italiani e internazionali della 27esima edizione del Concertone di Melpignano.

Il Concertone di Melpignano è un progetto culturale della Fondazione La Notte della Taranta sostenuto come sempre da Regione Puglia e da Pugliapromozione in collaborazione con Unione dei Comuni della Grecìa salentina e l’Istituto Diego Carpitella.

Alla presentazione di questa mattina sono intervenuti il presidente della Regione, Michele Emiliano, l’assessore al Turismo, Gianfranco Lopane, la consigliera delegata alle Politiche culturali, Grazia Di Bari, il direttore del dipartimento Turismo e cultura, Aldo Patruno, per la Fondazione Notte della Taranta, Ivan Stomeo e il sindaco di Melpignano Valentina Avantaggiato.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale