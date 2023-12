Pace e integrazione con il presepe in ceramica nella piazza di Cutrofiano

CUTROFIANO – C’è anche un presepe di ceramica, tutto dipinto a mano, che per le festività campeggia in piazza Municipio, in quel di Cutrofiano. L'installazione è stata donata al Comune e alla comunità cittadina dalla nota azienda locale dei Fratelli Colì ed è stata realizzata da vasi a piramide tronca in terracotta dal professore Di Cillo.

Nella parte superiore ci sono raffigurati i volti di Giuseppe e Maria a richiamare le caratteristiche dei cinque continenti: Africa, Asia, Europa, Oceania ed America, simbolo di un'attenzione crescente su temi come intercultura ed integrazione.

“Ringraziamo gli artisti che hanno lavorato alla realizzazione dell'opera e hanno voluto rendercene omaggio”, commenta il sindaco di Cutrofiano, Luigi Melissano, “è un messaggio importante per tutta la nostra comunità, specie in un momento come questo dove si sente la necessità di una pace nel mondo e di un senso di collettività che vada oltre ogni divisione politica, sociale e culturale. Quale migliore occasione se non il Natale per ricordarci di quanto sia prezioso stare insieme e condividere della gioia con qualcuno”.