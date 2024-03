Campi intitola la piazza al concittadino Nicola Quarta, ex sindaco e presidente della Regione

CAMPI SALENTINA – A Campi Salentina una piazza intitolata a Nicola Quarta, ex sindaco e presidente della Regione Puglia. Sabato 16 marzo, alle 11, sarà inaugurata la piazza intitolata all’onorevole, alla presenza del sindaco di Campi Salentina, Alfredo Fina, del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano. Al termine della cerimonia, davanti ai componenti della famiglia Quarta, l’arcivescovo metropolita di Lecce, monsignor Michele Seccia, benedirà la piazza.

Per mantenere intatta la memoria di Nicola Quarta, primo cittadino dal 1988 al 1991, oltre che presidente emerito della Regione Puglia, e trasferire ai più giovani la testimonianza della passione e dell’impegno che lo hanno animato oltre al suo grande amore per la terra natia, l’amministrazione comunale ha optato per l’intitolazione della vecchia piazza Garibaldi con la denominazione di “Piazza Nicola Quarta – già Piazza Garibaldi”.

Dopo aver acquisito il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, l’amministrazione comunale di Campi Salentina è stata autorizzata a procedere anche dalla Prefettura di Lecce, ridenominando la piazza all’onorevole Nicola Quarta “in segno di gratitudine dell’intera comunità per l’impegno e l’attenzione che l’illustre personaggio ha dedicato alla crescita del tessuto economico e sociale di Campi Salentina”. Per rendere possibili le opere di adeguamento dello spazio è stata lanciata anche una campagna di crowdfunding attraverso cui sono stati raccolti 80mila euro per finanziare l’iniziativa che ha permesso di riqualificare l’intero spazio cittadino, sommando così la disponibilità di Regione Puglia e del Comune di Campi Salentina.

“Nicola Quarta appartiene ad una comunità e le tantissime testimonianze di amici che hanno voluto contribuire, anche con parole toccanti e aneddoti, a riqualificare i nuovi spazi a lui intitolati ne sono una grandissima testimonianza – affermano all’unisono i componenti della famiglia Quarta. Il successo del crowdfunding è stata un’ulteriore conferma di quello che è stato Nicola Quarta per il nostro territorio. Una testimonianza sincera, spontanea, tangibile ad un uomo che non poteva più dare nulla ma che aveva lasciato nelle persone che lo hanno conosciuto, un sentimento profondo”.

“L’onorevole Quarta ha lasciato un segno indelebile nel territorio pugliese ed a Campi Salentina in particolare – commenta il sindaco della cittadina Alfredo Paolo Fina – Con grande passione, spirito di sacrificio e lungimiranza ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo economico e sociale dell’intera collettività. Una testimonianza di grande rilievo che vogliamo far continuare a vivere nell’animo di chi ha avuto l’onore di conoscerlo ed apprezzarlo personalmente e di chi ne apprezzerà la storia e l’impegno politico e sociale leggendo e studiando la sua storia”.

