Polizia locale di Specchia, Andrea Zacà nominato nuovo comandante

SPECCHIA - Dopo le ultime esperienze professionali in terra lombarda il già ufficiale di polizia giudiziaria a Parabiago e poi reggente della polizia locale di Brebbia, nel Varesotto, Andrea Zacà torna nel Salento ed è stato individuato dall’amministrazione comunale di Specchia a ricoprire il ruolo di comandante della polizia locale del comune del Basso Salento.

Neretino, classe 1985, con due lauree di cui una in giurisprudenza e un master in criminologia, il neo comandante Zacà, che tra le altre cose è anche esperto in protezione civile, ha risposto alla procedura di mobilità volontaria esterna avviata dal Comune e assume le redini del comando della polizia locale la cui responsabilità, sino a questo momento, era stata affidata in via transitoria, con decreto del sindaco Anna Laura Remigi, all’assessore comunale Nicolina Placì.

Zacà ha frequentato l’accademia di Polizia locale della Regione Lombardia ed è stato militare dell’Esercito Italiano, oltre che nominato dal presidente Mattarella come ufficiale commissario del Corpo militare volontario della Croce rossa italiana. Diversi anche gli encomi di merito ricevuti per le iniziative militari e civili intraprese durante la sua carriera.

Al neo comandante è stato rivolto l’augurio di buon lavoro per l’interpretazione del suo ruolo da parte del primo cittadino a nome della giunta e del consiglio comunale.

