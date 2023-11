Festival del Cinema Europeo: si apre con “Shoshana” e il regista Micheal Winterbottom

LECCE - Giunto alla 24esima edizione, il Festival del Cinema Europeo è uno dei capisaldi della programmazione culturale nel capoluogo salentino. Organizzato dall’associazione “Art Promotion” e con la direzione artistica di Albero La Monica, la rassegna porta sugli schermi del Multisala Massimo dieci film che concorrono all’Ulivo d’oro, ma anche otto produzioni fuori concorso, in anteprima nazionale, oltre a una serie di retrospettive e di corti che arricchiscono il cartellone che impegnerà addetti ai lavori e appassionati dall’11 al 18 novembre.

La conferenza stampa di presentazione del festival si è svolta questa mattina presso il Cineporto di Lecce. Vi hanno partecipato, oltre al direttore artistico, Grazia Di Bari, consigliera delegata alle Politiche Culturali della Regione Puglia; Carlo Salvemini, sindaco di Lecce; Paolo Foresio, assessore Spettacolo e Turismo Comune di Lecce; Luca Cirasola, fratello di Nico, recentemente scomparso recentemente, cui il festival tributa un omaggio con la retrospettiva dei suoi sei lungometraggi (altro omaggio è quello a Gianni Minà).

“Per una manifestazione come il Festival del Cinema Europeo, che da ventiquattro anni guarda all’intero continente dal cuore del Mediterraneo, questa edizione nasce nel segno storico di una duplice ferita, che non possiamo certo ignorare – ha detto La Monica -: alla tragedia del conflitto che continua a travolgere l’Ucraina, si è infatti aggiunto ora il dramma della terribile guerra che sta scuotendo il Medio Oriente. La nostra convinzione è che, al di là del fragore delle armi, quella risposta risieda nel valore del confronto e nell’esigenza dell’incontro, di cui l’arte e la cultura sono i più autentici custodi. Il cinema in particolare ha il potere di creare un dialogo fatto di verità e di sentimenti, di emozioni e di analisi, in cui l’uomo e le popolazioni trovano lo spazio per narrarsi nella loro complessità storica e individuale. È in questo ambito che si esalta il valore della democrazia, intesa come espressione diretta delle popolazioni, che trova nella rassegna dei film finalisti del Premio Lux del Pubblico voluto dal Parlamento Europeo, che da sempre ospitiamo a Lecce, l’occasione per promuovere il cinema indipendente europeo nell’intero continente”.

L’apertura di domani sera è affidata a “Shoshana” di Michel Winterbottom (il regista inglesesarà in sala), la chiusura di sabato 18 a “La chimera” di Alice Rohrwacher che sarà proiettato subito dopo la consegna dei premi, tra i quali quello dedicato a Mario Verdone (giunto alla 14esima edizione) per la migliore opera prima italiana nell’ultima stagione cinematografica .

La presidente di Apulia Film Commissione, Anna Maria Tosto, non ha potuto prendere parte alla conferenza, ma ha comunque fatto avere il suo messaggio: “Una manifestazione di ampio respiro, capace di ospitare al suo interno autori internazionali già affermati e giovani talenti con i loro cortometraggi: il Festival del Cinema Europeo è, ormai, da anni una certezza per l’industria audiovisiva nazionale e internazionale e un appuntamento fisso per cinefili e appassionati pugliesi. In questa edizione verranno presentati due prestigiosi lungometraggi internazionali girati in Puglia con il supporto dell’Apulia Film Commission: Shoshana di Michael Winterbottom e 8 giorni in agosto di Samuel Perriard. Valore aggiunto del programma è, senza dubbio, il meraviglioso tributo ad un cineasta pugliese di cui sinceramente sentiamo la mancanza: Nico Cirasola”.

Quest’anno il festival ha arricchito anche la proposta di eventi gratuiti in diversi luoghi della città: dj set, concerti, reading e presentazioni di libri, fino alla festa finale del 17.

