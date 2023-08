“Salice comunità che legge”, al via la seconda edizione della rassegna culturale

SALICE SALENTINO - Torna per il secondo anno consecutivo la rassegna culturale “Salice comunità che legge” promossa dal Comune di Salice Salentino, con il patrocinio della Provincia di Lecce e in programma fino al prossimo 1 ottobre.

Marino Bartoletti, Rosella Postorino, Valerio Magrelli, sono alcuni dei protagonisti dei dieci appuntamenti tra arte, letteratura e musica della rassegna presentata a Palazzo Adorno, da Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce, Cosimo Leuzzi, sindaco del Comune di Salice Salentino, con Luigi Palazzo, delegato alla Cultura, Loredana Persano e Marco Grasso, curatori della direzione artistica e musicale dell’evento di chiusura “Parole note”.

L’anteprima e la presentazione della rassegna si terrà invece questa sera, martedì 29 agosto, alle 20,30, in piazza Plebiscito, con Valentina Perrone e il suo ultimo romanzo “Un istante qualunque a Natale”. A seguire il concerto di Innocente.

“Anche quest’anno la Provincia rinnova il suo sostegno ad una rassegna culturale giovane, nata solo un anno fa, ma che già dimostra di essere cresciuta notevolmente grazie all’impegno e al lavoro dell’amministrazione comunale che ha saputo puntare su qualità ed eccellenza” ha affermato in apertura il presidente della Provincia, Stefano Minerva, “questi appuntamenti arricchiscono l’estate salentina che non è solo folklore e divertimento ma anche cultura, approfondimento, capacità di costruire, attraverso un libro, comunità che si interrogano su tutto quello che accade nel mondo”.

“Abbiamo investito sulle molteplici risorse del territorio con questa rassegna un anno fa, e siamo stati premiati” ha spiegato il sindaco di Salice, Cosimo Leuzzi, “l’evento cresce, come confermano i nomi importanti presenti all’edizione 2023, penso a Magrelli, Postorino, Bartoletti, Cinaski, che affiancano le risorse del territorio e che sono autori provenienti da altre realtà, che rappresentano punte di diamante del panorama editoriale nazionale e non solo. Offriamo al pubblico un caleidoscopio di possibilità, emozioni, offerte e forme d’arte che ci accompagneranno dalla coda dell’estate all’autunno rafforzando quel senso di comunità e di agorà operosa in cui crediamo molto”.

Presenti anche Loredana Persano (direzione artistica), che ha curato la parte letteraria della selezione dei testi e Marco Grasso, che ha curato la direzione musicale dell’evento di chiusura ‘Parole Note’, in programma domenica 1 ottobre, alle 20.30, nel Chiostro del Convento Madonna della Visitazione. Inoltre, quest’anno la rassegna annovera tra le sue fonti di finanziamento anche Galattica della Regione Puglia e, quindi, si avvale della collaborazione del laboratorio di Comunità che rientra in quel progetto.

Di seguito gli incontri in programma:

- venerdì 1 settembre, ore 20.30, Marino Bartoletti “La discesa degli dei” (Gallucci);

- giovedì 7 settembre, ore 20.30, Rosella Postorino, “Mi limitavo ad amare te” (Feltrinelli);

- venerdì 8 settembre, ore 20.30, aperitivo letterario, Elisa Papa “Owl Academy” (Albatros). A seguire, esibizione della Compagnia della Piccola Luna;

- mercoledì 13 settembre, ore 20,30, Ritanna Armeni “Il secondo piano” (Ponte alle Grazie). A seguire, reading “Le Poete della Beat”, collettiva;

- venerdì 15 settembre, ore 20.30, Vincenzo Costantino Cinaski “Chi è senza peccato non ha un cazzo da raccontare” (Marcos y Marcos), con Tobia Lamare;

giovedì’ 21 settembre, ore 20.30, Nicola Verderame “Il palazzo delle lacrime” di Sebnem Isigüzel (Crocetti). A seguire, reading concerto di Claudia Di Palma;

- venerdì 22 settembre, ore 20.30, “Luoghi d’Allerta” Fondo Verri;

- sabato 30 settembre, ore 20.30, La poesia di Valerio Magrelli;

- domenica 1 ottobre, ore 20.30, “Parole Note”, reading concerto con degustazione (secondo aperitivo letterario).