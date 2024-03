Un freno alla disoccupazione: Provincia con Cgil, Cisl e Uil siglano protocollo per il lavoro

LECCE - E’ stato siglato ieri mattina, presso la sala consiliare di Palazzo Celestini, il protocollo d’intesa per la programmazione di attività comuni per lo sviluppo del territorio salentino in materia di lavoro.

Il nuovo accordo, mutuato dalle attività realizzate dalla Provincia nell’ambito del progetto “Fiera del lavoro 2023”, finanziato dalla Regione Puglia con la misura Punti Cardinali, ha visto la partecipazione attiva delle organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil con le rispettive rappresentanze delle segreterie provinciali.

I sindacati, oltre ad aver contribuito alle attività degli Orientation Labs e dei Job Days tenutesi nel mese di ottobre dello scorso anno, hanno manifestato fin dal primo momento la disponibilità ad entrare nella rete locale del partenariato incentrata sulle tematiche del lavoro nei settori prioritari del territorio salentino.

L’obiettivo, condiviso con i vari soggetti promotori, è rappresentato dal miglioramento dell’orientamento nel mercato del lavoro, nonché dalla possibilità di proporre, in un’ottica di “collaborazione”, progetti da candidare ai bandi regionali, nazionali e comunitari.

Con l’istituzione di un tavolo permanente tra i sottoscrittori, la rete del partenariato servirà a promuovere incontri tematici sul lavoro, di concerto con i Comuni, e a sostenere uno scambio costante tra il mondo del lavoro e le scuole.

Incontri durante i quali, con il supporto dei rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil, potranno essere approfonditi i vari aspetti delle nuove professioni che emergono dai cambiamenti tecnologici e sociali, e al contempo gli studenti verrebbero informati sulle opportunità nel mondo del lavoro e sui diritti-doveri previsti dalle leggi e dai contratti collettivi.

Inoltre le ragazze e i ragazzi, fin dai banchi di scuola, potrebbero già ricevere le nozioni basilari in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in maniera tale da acquisire maggiore consapevolezza nello svolgimento delle mansioni che saranno chiamati a ricoprire.

Le organizzazioni sindacali, inoltre, forniranno assistenza e supporto ai disoccupati, inoccupati e giovani in cerca di occupazione tramite i rispettivi “Sportelli Lavoro”, finalizzati ad accogliere, informare ed orientare al lavoro, proponendo eventuali percorsi formativi per l’aggiornamento e la riqualificazione professionale.

“Per contribuire allo sviluppo del nostro territorio e per superare il disequilibrio esistente nel mercato del lavoro” commentano all’unisono i segretari generali Valentina Fragassi, Ada Chirizzi e Mauro Fioretti, “è fondamentale operare in rete, in modo sistematico e condiviso, perché solo attraverso un’azione comune è possibile creare le condizioni per far crescere complessivamente il mondo delle imprese e dare opportunità concrete di realizzazione professionale a chi è in cerca di lavoro”.

