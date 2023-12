“Vive le cinéma”, pronto il programma dell’ottava edizione del festival

LECCE – Si avvicina l’ottava edizione di “Vive le cinéma”, in programma a Lecce dal 6 al 10 dicembre tra il Teatro Paisiello, il Museo Castromediano (sezione Spazi aperti alla visione) e le Officine Culturali Ergot (per gli approfondimenti dell’iniziativa Dallo schermo alla pagina).

Gli appassionati potranno assistere alla proiezione in lingua originale con sottotitoli di quattro film in concorso (e uno fuori concorso), tre documentari e sei cortometraggi, quasi tutti in anteprima per l’Italia. La rassegna, diretta da Brizia Minerva, Alessandro Valenti e Angelo Laudisa, è l’unica a portare il cinema francese nel Mezzogiorno. I lungometraggi in gara sono “La siréne” di Sepideh Farsi (2023); “L’établi” di Mathias Gokalp (2023); “L’été dernier” di Catherine Breillat (2023); “Le théorème de Marguerite” di Anna Novion (2023). Dopo la premiazione, la sera del 10 dicembre, l’atto finale del festival sarà la proiezione di “Sidonie au Japon” di Élise Girard (2023). Nella scorsa edizione il film vincitore fu “Les magnétiques” di Vincent Mael Cardona.

“Dal tempo dei fratelli Lumière e di Méliès, i grandi iniziatori della magia del cinema, passando dagli anni d’oro della nouvelle vague, sino ad oggi la cinematografia francese ha sempre rivestito un ruolo di fondamentale importanza nel panorama mondiale, influenzando i gusti della critica e del pubblico – spiegano i tre direttori del festival -. Un cinema creativo e coraggiosamente sperimentale, in prima linea tanto dal punto di vista estetico che delle idee. Siamo felici e orgogliosi di poter portare ancora una volta a Lecce l’unico festival del cinema francese del Sud Italia”.

Il festival, che si colloca all’interno di “Apulia cinefestival network 2023”, è realizzato da Regione Puglia, Apulia Film Commission e Agenzia regionale del turismo con il sostegno del Comune di Lecce del Polo Biblio-museale del capoluogo salentino (e in collaborazione con Università del Salento, Accademia Belle Arti di Lecce, Museo Castromediano, Officine Culturali Ergot).

“Vive le cinéma – ha commentato Anna Maria Tosto, presidente di Apulia Film Commission - è un festival che da otto anni riveste un ruolo importante nel territorio regionale, proponendo un cinema creativo, sperimentale e denso di idee della produzione contemporanea francese. Il cinema inteso in tutte le sue forme creative, in cui l’impegno diventa volano di auspicabili cambiamenti”.

Per il secondo anno di fila, il periodo concordato con l’amministrazione comunale è quello invernale, per arricchire l’offerta culturale in città nel periodo di avvicinamento alle festività natalizie: “Vive le cinéma nel periodo delle feste di Natale è una scelta che si ripete per il secondo anno consecutivo e che mi fa felice – ha detto il sindaco del Comune di Lecce, Carlo Salvemini - perché è un connubio riuscito, anche sotto l’aspetto turistico. Grazie a questo festival, curato da tre salentini, ogni anno possiamo scoprire le inquietudini, le riflessioni, gli sguardi che animano un Paese così vicino ma così diverso dal nostro”.