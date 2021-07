Cade dagli scogli, sospetta frattura della spalla: francese soccorso in idromoto

È successo nel pomeriggio a Baia dei Diavoli, nei pressi di posto rosso. Fondamentale l'intervento della guardia costiera ausiliaria per mettere in salvo il malcapitato

POSTO ROSSO – Una spalla probabilmente fratturata, dopo una caduta improvvisa dalla scogliera. E un intervento molto difficile, a causa del punto impervio in cui i soccorritori hanno dovuto operare per portare in salvo il ferito, un turista sulla sessantina d’anni, francese. È successo nel pomeriggio presso Baia dei Diavoli, nei pressi di Posto Rosso, marina di Alliste. Uno dei luoghi più attraenti della costa jonica, ma che nasconde insidie, se non si presta attenzione alla morfologia.

Non è chiaro da quale altezza sia precipitato il malcapitato, ma sta di fatto che nel tardo pomeriggio, sul posto, sono stati obbligati a intervenire gli operatori della guardia costiera ausiliaria del 118, di stanza presso Torre Mozza. L’uomo, infatti, si trovava in un’area impraticabile da terra. A circa 6-7 metri dal punto più alto della conformazione rocciosa, da dove gli operatori del 118 arrivati in ambulanza non riuscivano a raggiungerlo, non essendovi accessi diretti, e ad almeno 1 metro e mezzo rispetto al livello del mare. E il dolore era insostenibile.

Ecco perché è stato necessario l’intervento dell’idromoto, arrivata in zona dopo circa cinque minuti dalla richiesta d’intervento. L’uomo, con molta difficoltà, è stato trasportato in direzione del mezzo, nel frattempo lì ancorato a ridosso della scogliera, e posizionato sulla barella, per trasportarlo lentamente nel porto di Torre San Giovanni, frazione marittima di Ugento. Da lì il francese è poi stato condotto presso l’ospedale di Casarano in ambulanza, per tutti gli accertamenti del caso.