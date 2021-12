Altro colpo in un ufficio postale, rapinatore solitario nella succursale di via Taranto

LECCE - Fattezze fisiche, abbigliamento e modus operandi sembrano pressoché identiche a quelle del rapinatore solitario che, appena due giorni addietro, ha colpito nella sede postale di via Benedetto Croce portando via dalle casse un bottino di mille e 300 euro.

Non è escluso infatti che possa essere lo stesso individuo che, poco dopo le 19 di questa sera, armato sempre di taglierino, ha messo a segno una rapina prendendo di mira, questa volta, la succursale delle Poste italiane, in via Taranto, sempre in quel di Lecce. Si incrementa dunque il numero delle rapine messe a segno negli ultimi giorni in città: tra uffici postali e tabaccherie sono stati almeno tre i colpi andati a segno. E la caccia all’uomo è già aperta.

Nella tarda serata quindi un uomo con mascherina e cappellino in testa, poco prima della chiusura dell’ufficio postale di via Taranto, che insiste all’altezza dell’incrocio con via Pappacoda, è entrato nei locali e si è messo in fila allo sportello. Sembra che con un pretesto abbia chiesto di parlare con il direttore, ma una volta guadagnata l’entrata dietro il bancone, ha tirato fuori un taglierino e sotto la minaccia dell’arma si è avvicinato ad una delle casse arraffando i contanti, per poi dileguarsi.

Lanciato l’allarme da parte del personale sul posto sono arrivate le pattuglie e gli agenti delle Volanti e successivamente quelli della polizia scientifica. Ascoltati i testimoni e visionate anche le immagini di videosorveglianza. Avviate le ricerche e le indagini per risalire all’autore della rapina. Dalle casse sono stati portati via circa un migliaio di euro.