Ai domiciliari, si scaglia contro padre e madre per ottenere denaro: 22enne trasferito in cella

TAVIANO – Nonostante i domiciliari, maltratta e rapina i propri genitori. È stato trasferito in carcere un 22enne di Taviano (di cui omettiamo le generalità per tutelare le vittime), fermato dai carabinieri della stazione di Taviano a seguito dell’ennesimo episodio di violenza in casa, degenerata in rapina impropria ed estorsione.

Sottoposto agli arresti domiciliari con permesso di allontanarsi per motivi di lavoro, nella serata di ieri il ragazzo è stato arrestato in flagranza di reato. Ad allertare i militari sono stati gli stessi genitori che, esasperati dall’ennesima richiesta di denaro per comprare droga, hanno chiesto aiuto alla sala operativa del 112. I carabinieri, raggiunta l’abitazione, hanno acquisito le informazioni: il giovane sarebbe andato in escandescenze scagliandosi contro il padre, al quale sarebbe riuscito a sottrarre il borsello contenente il denaro.

Il genitore è scivolato sul pavimento, ma neppure la caduta sembrerebbe aver fermato la furia del figlio: quest’ultimo avrebbe continuato a strattonare ancora il padre. I carabinieri hanno fatto sì che non vi fossero conseguenze ulteriori. Dai racconti dei genitori, peraltro, pare che diversi altri fatti analoghi siano accaduti anche in passato. Al termine dell’intervento e su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce, il 22enne è stato accompagnato nel carcere di Lecce.

