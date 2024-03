Indagine lampo

Cappuccio sul volto, rapina una tabaccheria. Identificato e arrestato dai carabinieri

L’irruzione in mattinata nella rivendita di via Impero nel centro di Parabita. Un 23enne in fuga dopo aver sottratto circa 200 euro dal registratore di cassa. E’ stato bloccato dai militari che hanno recuperato la refurtiva