“Pizzicati” a rubare pannelli nel campo fotovoltaico: due acciuffati, un terzo scappa

COLLEPASSO – Un uomo arrestato, un minorenne denunciato a piede libero, mentre un terzo è riuscito a fuggire. È l’esito di un intervento dell’istituto di vigilanza Pegaso Security nelle campagne intorno a Collepasso dove le attenzioni del trio si erano concentrate su campo fotovoltaico dal quale si stava cercando di depredare i preziosi pannelli, seguendo un copione già visto in altre circostanze.

Ma il furto, questa volta, non solo è stato sventato, ma si è arrivati anche ad acciuffare due dei tre autori materiali colti in azione. Questo è stato possibile nel momento in cui sono stati avvisati anche i carabinieri, arrivati in breve tempo sul posto. I due sono difesi dall’avvocato Luca Puce e il maggiorenne si trova ai domiciliari, come stabilito dal pubblico ministero di turno.

Il furto di Copertino

Proprio nei giorni scorsi è stato scoperto un ingente furto di pannelli fotovoltaici in un campo gestito da una società aretina specializzata nella produzione di energia elettrica e che sorge nell’agro di Copertino, al confine con quello di Leverano, lungo strada comunale dell’Olmo. Un colpo che ha provocato un danno stimato all’incirca in 200mila euro, messo a segno da una delle tante bande che si aggirano nelle zone rurali proprio per mettere a segno simili furti.