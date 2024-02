Corto circuito sprigiona fiamme e fumo nel lounge bar e show room. Danni al terzo piano

NARDO’ - Fumo denso e nero che fuoriesce dalla palazzina a tre piani che ospita il lounge bar e lo show room di via Generale Cantore, nel centro di Nardò. C’è chi ha sentito anche un forte boato, e da lì, il principio d’incendio che ha causato diversi danni nelle stanze al piano più alto del “Post Experience Store”, il locale esclusivo ospitato nell’edificio nel quale trovano posto una sala cocktail, il book shop, e spazi espositivi di design, privè e alta moda.

L’allerta lanciata dai commercianti e residenti della zona ha fatto confluire, nel tardo pomeriggio, le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli e le volanti del commissariato di polizia. A causare il rogo che ha intaccato principalmente gli ambienti del terzo piano, ed ha annerito le vetrate che si affacciano sulla strada, con molta probabilità un corto circuito.

I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre un paio d’ore per domare il principio d’incendio e per mettere in sicurezza l’intero edificio, con gli ambienti invasi dal fumo sprigionato dalla combustione. Non si sono fortunatamente registrati danni alle persone, anche perché in quel frangente il locale era chiuso al pubblico.

