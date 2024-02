Sfondano l’infisso di un deposito del Consorzio di bonifica, ma il colpo sfuma

NARDÒ – Danneggiano l’infisso di uno dei depositi di attrezzi del “Consorzio di bonifica d’Arneo”, nelle campagne di Nardò, ma non fanno in tempo ad accedervi perché si attiva l’allarme. Sono fuggiti senza bottino i malviventi che, con ogni probabilità, avevano in mente di mettere a segno un furto.

L’antifurto, collegato con l’istituto di vigilanza “Ggs la Velilapol”, si è attivato qualche minuto prima delle 4 e ha richiamato sul posto le guardie giurate.

Al loro arrivo, i vigilanti hanno notato il lucchetto del cancello rotto e la serranda del magazzino sfondata: all’interno vi erano degli attrezzi per l’attività agricola. Dell’accaduto sono stati informati i carabinieri per i successivi approfondimenti.

