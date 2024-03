Donna uccisa a coltellate in casa, il marito resta in silenzio davanti alla giudice

TAURISANO - In commissariato Albano Galati, 56 anni, di Taurisano, si sarebbe recato spontaneamente, con le mani ancora sporche di sangue, facendo prima sosta in un bar dove avrebbe consumato un whiskey , per confessare di aver ucciso a coltellate la moglie, Aneta Danielczyk, 50 anni, di origine polacca, nella loro abitazione, in via Corvaglia, ma poi le cose avrebbero preso un’altra piega: avrebbe accusato un malore, rimediando così una ferita in testa tanto da rendere necessario l’intervento del personale del 118, e una volta recuperati i sensi, avrebbe affermato di non sapere neppure la ragione della sua presenza in quegli uffici.

Sembrava dunque scontata l’ammissione di colpa e invece quei vuoti di memoria sarebbero rimasti tali anche quando, affiancato dagli avvocati difensori Luca Puce e Davide Micaletto, ha sostenuto l'interrogatorio con il procuratore Guglielmo Cataldi e la sostituta Giorgia Villa.

I magistrati si sono trovati davanti a una persona in evidente stato confusionale - non attribuibile a uso di droghe né di alcol - che ha raccontato di essere in cura al Centro di salute mentale da diversi anni.

Galati ha invece scelto di rimanere a bocca chiusa oggi davanti alla giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce Giulia Proto che lo ha raggiunto nel carcere di Lecce per l’interrogatorio di convalida. Il confronto è quindi durato il tempo necessario a verbalizzare la decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Oltre che di omicidio volontario, l’uomo risponde anche di tentato omicidio, perché avrebbe aggredito una delle vicine di casa intervenuta, dopo aver udito le urla, in difesa della vittima, rimediando per fortuna ferite lievi. Troppo profondi invece i colpi inferti sul corpo di Aneta Danielczyk, sul quale il medico legale Roberto Vaglio svolgerà l’autopsia, dopo aver ricevuto formalmente, domani mattina, l’incarico dalla pm.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale