Furgone distrutto da un rogo, danni anche all’utilitaria parcheggiata vicino

LECCE – Un rogo, di probabile origine dolosa, ha investito nella scorsa notte un furgone Renault parcheggiato in via Pistoia, a Lecce. Il veicolo è stato irrimediabilmente danneggiato, in particolare nella parte anteriore e nell’abitacolo.

Per domare l'incendio, i vigili del fuoco sono intervenuti nel quartiere San Massimiliano Kolbe intorno alle 3.30. Il mezzo è risultato di proprietà di un 73enne che vende oggetti nei mercatini di antiquariato.

Le fiamme hanno attinto anche la parte laterale posteriore dell’auto della moglie, una Ford Focus, che era parcheggiata nei pressi del mezzo commerciale: il lunotto posteriore è andato in frantumi.

