In pieno giorno s’intrufolano in casa di un’anziana: caccia alla banda della Bmw grigia

STERNATIA - Ancora malviventi in azione, in pieno giorno, e senza tanti scrupoli nel puntare anziane vittime, soggetti fragili e che vivono soli in casa, per sottrarre soldi e qualche oggetto prezioso custodito in casa.

E’ accaduto ancora una volta, nel primo pomeriggio di oggi. Stavolta in una abitazione del centro di Sternatia, in una traversa non distante dalla centralissima via Alcide de Gasperi. E ora le forze dell’ordine, carabinieri e polizia, allertati dopo il furto in casa, sono alla ricerca in tutta la zona della Grecìa salentina, e non solo, di almeno quatto persone, allontanatesi di gran carriera a bordo di una Bmw X3 di color grigio-argento.

La banda in questione, immortalata da alcune telecamere private dislocate nelle vie del paese, è entrata in azione intono alle 13,50. Dall’auto descritta sono scesi tre individui, longilinei e con un cappello in testa, che con rapidità si sono introdotti in un'abitazione al pian terreno, di proprietà di un’anziana residente.

La donna, per fortuna, in quel momento pur trovandosi in casa era seduta in cucina, e non sembra essersi accorta di nulla. I tre ladruncoli invece, una volta, entrati di soppiatto nell’abitazione, hanno raggiunto un’altra stanza, rovistando frettolosamente in alcuni cassetti di un mobile e di un tavolino, e sottraendo sembra solo qualche monile e forse delle banconote. Al momento non è ancora chiaro cosa sia stato rubato, o se i malviventi si sono poi allontanati a mani vuote.

L’azione è durata una manciata di minuti e all’esterno, almeno un altro complice alla guida (o forse due seduti sui sedili anteriori da quanto sembrerebbe emergere dalla visione di alcuni filmati), che ha spostato di qualche metro la vettura, e poi è ripartito in velocità, facendo salire i tre ladruncoli una volta che quest'ultimi sono usciti dall’abitazione violata.

La segnalazione dell’accaduto è utile per innalzare il livello di attenzione per la presenza di persone sospette nei pressi delle abitazioni e della Bmw X3 grigia, già decritta, con la quale sembra muoversi la banda. In caso di avvistamenti avvisare subito le forze dell’ordine.